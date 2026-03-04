的士墊底費急增　周國强指個別車行追滯後　碰瓷黨令保費回落須時

泰和車行早前發通告向旗下的士司機稱，會由下月1日起上調的士保險墊底費，幅度最多達5成。有業界人士分析，泰和車行過往收取墊底費低於市場水平，今回上調只是將收費調整至與其他車行看齊，屬正常運作。他又提到，的士保險費受到近年興起的「碰瓷黨」影響，由於法律程序需時，預料要2至3年時間，才有望回落。



泰和車行於3月3日發出的通告，宣布4月1日起上調各款的士的保險墊底費，涵蓋港九的士、新界的士及大嶼山的士。（騰駿的士管理公司Facebook圖片）

本地的士車行龍頭之一的「泰和車行」於3月3日向各的士管理人及司機發通告，宣布4月1日起上調各款的士的保險墊底費，涵蓋港九的士、新界的士及大嶼山的士。

其中，以5座位石油氣的士加幅最多，從現時1萬元，大幅增加至1.5萬元，幅度達5成。4座石油氣的士由現行墊底費1.3萬元，增加至1.8萬元，幅度亦逾38%。另外，混能的士的現行墊底費為1.5萬元，上調至2萬元，加幅為各款的士中最低，但仍達33%。

順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國强（周國強）。（資料圖片）

周國强稱有車行加墊底費是正常運作

順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國强表示，目前市場上的士第三者保險墊底費普遍介乎25,000至30,000元，近日未見加價。他提到，過往保險公司加價，泰和未有跟隨其他車行增加向司機收取的墊底費，因此這次上調只是將收費調整至與其他車行看齊，形容此舉為正常運作。

索償宗數居高不下 料整體的士保費或兩至三年始有機回落

提到保費及墊底費高企，周國強解釋業界近年面對「碰瓷黨」、假意外等索償問題，令索償宗數居高不下。他又提到，由於要經過檢控等法律程序，估每宗索償都需一定時間才能解決，故保險公司預計，需要等待兩至三年，才能在實際數據上看到索償數字的回落。在數據未見顯著改善前，保費及墊底費難以即時下調。