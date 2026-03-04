瘦瘦筆｜女子涉網上賣日本減肥藥Mounjaro被捕　衞生署指屬註冊藥

【猛健樂／Mounjaro／瘦瘦筆／滿健樂】俗稱「瘦瘦筆」的抗肥胖症藥物「Mounjaro」（中文譯名：猛健樂／滿健樂），近年受到不少名人追捧。衞生署今日（4日）聯同警方在旺角區拘捕一名30歲女子，涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品、日本版Mounjaro，含有第1部毒藥「替爾泊肽」（Tirzepatide），用於治療肥胖症，副作用包括脫髮及噁心等。



衞生署表示，在網站購買受法例管制藥物具有健康風險，含「替爾泊肽」藥物只可在醫生指示下使用，市民必須憑醫生處方在註冊藥劑師監督下在藥房購買，已註冊藥劑製品的包裝，都會附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。市民如要控制體重，應注意均衡飲食及適量運動。



衞生署發現有人在網上涉嫌非法銷售一款受管制抗肥胖症藥物，3月4日聯同警方在旺角區採取執法行動，拘捕一名30歲女子。（政府新聞處圖片）

衞生署聯同警方旺角拘捕涉案30歲女子

衞生署今日公布，發現有人在網上涉嫌非法銷售一款受管制抗肥胖症藥物，今日聯同警方在旺角區採取執法行動，拘捕一名30歲女子，涉嫌非法售賣第1部毒藥和未經註冊藥劑製品。

有透透過即時通訊軟件購買該藥物 發現非香港註冊

衞生署指，早前跟進一宗投訴，透過即時通訊軟件購買受管制抗肥胖症藥物，懷疑並非香港的註冊藥劑製品，日文標籤顯示產品含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「替爾泊肽」，署方會繼續調查事件。

翻查資料，該減肥藥為「Mounjaro」日本版，俗稱「瘦瘦筆」，近年受到不少名人追捧。

替爾泊肽用於治療肥胖症 副作用包括脫髮及噁心等

「替爾泊肽」用於治療肥胖症，副作用包括脫髮、噁心和腹瀉。含有「替爾泊肽」的藥劑製品只可在醫生指示下使用，必須憑醫生處方在註冊藥劑師監督下，在獲授權毒藥銷售商（即藥房）出售。

衞生署強烈呼籲市民切勿自行購買或使用成分來歷不明的產品，強調在網站購買受法例管制藥物具有健康風險，除了未經醫生評估個人健康狀況，亦難以確認藥物的正當來源，也無法得知藥物在運輸過程中是否儲貯恰當，不能保證安全、素質及效能。

衞生署發現有人在網上涉嫌非法銷售一款受管制抗肥胖症藥物，3月4日聯同警方在旺角區採取執法行動，拘捕一名30歲女子，涉嫌非法售賣第1部毒藥和未經註冊藥劑製品。圖示購獲的受管制抗肥胖症藥物。（政府新聞處圖片）

已註冊藥劑製品全附香港註冊編號 格式為「HK-XXXXX」

衞生署提醒市民，透過任何途徑包括網上銷售平台、即時通訊軟件或社交媒體，非法出售受《條例》管制的藥物，均需負上刑責，呼籲切勿以身試法。

根據《條例》，所有藥劑製品需要在香港藥劑業及毒藥管理局註冊，才能在市面銷售，含有第1部毒藥的藥劑製品，必須經由註冊藥劑師的監督在註冊藥房銷售。而所有已註冊藥劑製品的包裝上，會附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。

違例銷售未經註冊藥劑製品 最高罰款10萬元及監禁兩年

衞生署指，如發現任何涉嫌違反法例的個案，衞生署會跟進及展開執法行動，並諮詢律政司意見後考慮作出檢控。非法售賣未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款10萬元及監禁兩年。

市民如要控制體重，應注意均衡飲食及適量運動，在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。衞生署藥物辦公室網頁已備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」資料，供市民參閱。