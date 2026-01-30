網店宣傳針灸減肥稱絕對有效　中醫藥管委會指違規　正展開調查

有傳媒報道，社交平台充斥關於「針灸減肥」、「美顏針灸」等宣傳帖文，不少聲稱由註冊中醫師主理，並稱「絕對有效」，吸引顧客光顧。中醫藥管理委員會（管委會）表示，就個別人士或機構的網上帖文懷疑違反《中醫守則》內的相關規定，紀律小組正展開調查，指任何由中醫師提供的資料必須合法、誠實、真確及不誇張，不得藉以招徠病人或兜攬生意。管委會指，過去5年，中醫組及紀律小組共調查410宗懷疑違反《中醫守則》業務宣傳規定的個案，並向365宗涉事中醫發出勸誡信。



圖為針灸示意圖。（資料圖片）

有傳媒報道，社交平台上充斥「針灸減肥」、「美顏針灸」等宣傳帖文，不少聲稱由註冊中醫師主理，並指「絕對有效」，吸引顧客光顧。有中醫業界人士指出，註冊中醫有責任監督合作機構的宣傳，保證療效等行為涉嫌違反專業守則。

管委會表示，過去5年，中醫組及紀律小組共調查410宗懷疑違反《中醫守則》業務宣傳規定的個案。對指控屬實的個案，紀律小組在確認有關情況已糾正後，向365宗涉事中醫發出勸誡信。如有關中醫師未遵從勸誡信要求，中醫組及紀律小組會採取進一步紀律行動。若在審理個案過程中懷疑涉及違法行為，亦會即時轉介執法部門跟進。

管委會又指，持續高度關注涉及中醫師專業操守的個案，並對其專業道德包括業務宣傳行為訂立了嚴格要求。根據《中醫守則》有關業務宣傳的規定，業務宣傳指用以提高中醫師的知名度以獲取業務利益的各種方式，包括由中醫師本人或他人宣傳其工作或業務，形式可包括向公眾或病人提供資料及兜攬生意。

圖為診症示意圖。（資料圖片）

此外，任何由中醫師提供的資料必須合法、誠實、真確及不誇張，不得藉以招徠病人或兜攬生意，或引起無可辯解的疑問或焦慮，更不得用作醫療或健康相關的產品或服務的商業宣傳用途。《中醫守則》中有關互聯網網頁的條文，同樣適用於社交平台。

管委會提醒，市民在接受中醫服務前，應先確認服務提供者的資格，切勿輕信坊間一些未具專業註冊資格身份的人士，自稱能提供獨特治療。由於該等人士欠缺專業訓練和資格，有關「治療」的安全性和效用並無保障，甚至可能加重病情或引致受傷。