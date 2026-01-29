網售韓國KP減肥藥　含未標示受管制藥物成分　衞生署正調查籲停用

衞生署今日（29日）表示，正調查一宗網上非法出售含有未標示受管制藥物成分的減肥藥個案。該產品有可能源自韓國，而紙盒包裝上印有英文「KRN+PM」及「KOREAN PREMIUM」。經化驗後，當中一款壓印「Y | H」字樣的橙色圓形藥丸含有「氫氯噻嗪」；一款印有「TG」和「FLM」字樣的綠色/黃色膠囊的樣本則含有「氟西汀」。兩者均屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，懷疑是未經註冊藥劑製品，衞生署會繼續調查事件和採取適當跟進。



翻查社交平台Facebook，發現一個專頁在兩年多前起，出售同款減肥藥，標明為「韓國原裝正貨」，標榜是韓國醫生處方藥，不用戒口、不用運動也能減肥。

衞生署根據情報，早前透過即時通訊軟件購獲一款減肥產品。該產品的紙盒包裝上印有英文「KRN+PM」及「KOREAN PREMIUM」，內有30個密封包裝袋，每個密封包裝袋內含7顆藥丸和膠囊。產品包裝上有以韓文顯示有關產品可能源自韓國。

「氫氯噻嗪」和「氟西汀」只可在醫生指示下使用

衞生署表示，「氫氯噻嗪」用以治療高血壓，其副作用包括低血壓和電解質不平衡。「氟西汀」用以治療抑鬱症，可能引起幻覺及失眠。含有「氫氯噻嗪」和「氟西汀」的藥劑製品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於獲授權的藥房出售。

衞生署強烈呼籲已購買上述產品的市民立即停止服用，並提醒市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。在網站購買受法例管制藥物，包括減肥藥物有健康風險，除了未經醫生評估個人健康狀況，亦難以確認藥物的正當來源，而且無法得知藥物在運輸過程是否儲貯恰當，尤其須冷鍵保存藥物，其安全、素質以致效能均無法保證。

含有第1部毒藥製品只可在藥房銷售 網上出售屬違法

衞生署同時提醒市民，透過任何途徑（包括即時通訊軟件或社交媒體）非法出售受《條例》管制的藥物，均須負上刑責，切勿以身試法。根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。

此外，含有第1部毒藥的藥劑製品只可在藥房的註冊處所內由註冊藥劑師監督下銷售。如發現任何涉嫌違反法例的個案，衞生署會跟進及展開執法行動，並在諮詢律政司意見後考慮對相關人士出檢控。非法售賣未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款10萬元及監禁兩年。

衞生署提醒市民，所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室衞生署藥物辦公室銷毀。