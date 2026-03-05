中電97%轉智能電錶免抄錶　先導計劃憑數據識別發生事故獨居長者

中電公布歷時7年的「智能電錶更換計劃」已於去年底完成，為住宅及中小企客戶接駁超過288萬個智能電錶，佔整體約97%。智能電錶配備無線網絡及通訊系統，每半小時自動傳送用電數據，省卻職員到場抄錶。



隨着人口老化，中電去年推出「守望社群一社區關顧服務」先導計劃，與5個社福機構合作，透過數據分析獨居長者的用電模式有否異常，例如異常地長時間用電，除了可能忘記關閉電器，也可能發生事故，中電會通報社工，讓機構提供適切支援。



中電歷時7年的「智能電錶更換計劃」已於去年底完成，為住宅及中小企客戶接駁超過288萬個智能電錶，佔整體約97%。（鄭子峰攝）

每半小時自動傳送用電數據 職員可監察結 派員復修受干擾位置

中電輸電及供電業務部高級總監羅卓恆表示，傳統機械式電錶只能記錄總用電量，並需在每一至兩個月派員上門抄錶。智能電錶則配備無線網絡及通訊系統，每半小時自動傳送用電數據。由於大廈電錶房狹窄，該款智能電錶將通訊設備同電錶二合為一，適合在香港使用。在少部份信號不佳地區，會維持足夠人手抄讀電錶。

羅卓恆形容智能電錶具雙向功能，數據傳送到智能電網大數據平台後，會透過人工智能分析，讓職員監察數據。他舉例，以往發生颱風或電力事故時，主要靠客户通知，現時透過智能電錶即可偵測受干擾位置，舉例當發生颱風或電力事故，可盡快安排人員復修。

中電輸電及供電業務部高級總監羅卓恆（左）及中電客戶成功及銷售總監盧志華（右）講解智能電錶計劃。（鄭子峰攝）

客戶可查閱3小時前每小時用電量 用電量較平常高時收到提示

中電客戶成功及銷售總監盧志華表示，因應智能電錶配備通訊設備，客戶可透過「中電One」手機應用程式，查閱3小時前的每小時用電量，有別於以往人手抄錶，客戶在兩至三個月後收到賬單才知道用電量。他又指，客戶可透過程式預測下期賬單的電費開支，並在用電量較平常高時收到提示。

「智能電錶更換計劃」自2018年推行，羅卓恆分享期間遇到的困難，包括疫情期間受封關影響，電錶供應鏈和物流受阻，全球電子零件亦出現短缺，所幸團隊隨即調整安排，如提前向供應商訂購一年貨量等，最終如期完成。

3%未能更換智能電錶 因通道受阻、無法開門等

中電至今為住宅及中小企客戶接駁超過288萬個智能電錶，佔整體約97%。至於為何餘下3%未能更換，中電解釋更換時遇到限制，包括通道受阻、無法開門等，中電稱會盡快進行更換。

更換成本以較長年期攤分 稱對電價無顯著影響

中電指，更換智能電錶的成本已計算在政府批核的發展計劃當中，以較長年期攤分，是次更換工程佔整體電力基礎設施發展比例較少，對電價無顯著影響。此外，因應《簡樸房條例》生效，中電指每個分間單位安裝的獨立電錶均為智能電錶，市民可按照原有程序申請。

傳統機械式電錶只能記錄總用電量，並需在每一至兩個月派員上門抄錶。（鄭子峰攝）

透過數據分析用電模式 識別高風險獨居長者

中電指，可透過智能電錶識別高風險獨居長者。中電去年推出「守望社群一社區關顧服務」先導計劃，與5個社福機構合作，透過數據分析獨居長者的用電模式，舉例若該名長者異常地長時間用電，懷疑忘記關閉電器、甚至發生事故，中電會通報社工，讓機構提供適切支援。

中電又指，智能電錶可節省用電，舉例自2020年起推出「炎夏慳住賞」活動，共邀請逾160萬戶參與，在共6小時的活動內節省超過60萬度電。此外，中電去年5月推出「電動車住宅分時段用電價目」，讓接駁智能電錶的住宅客戶在「非高峰用電時間」為電動車充電，可享受更優惠的電力費用。