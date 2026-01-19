中電大埔滘系統控制中心增設高清互動顯示屏　展示迎合數碼化發展

中華電力位於大埔滘史提福樓的系統控制中心，自1985年啟用至今40年，全天候24小時監察供電範圍內的電力系統和設備運作，翻新了展覽廊及觀望台，增設高清互動顯示屏幕，讓訪客更深入了解公司業務營運如何迎合數碼化發展。



中華電力管理層與員工共同見證系統控制中心邁向更智能化的新里程。（中電提供圖片）

中華電力管理層、現職及退休員工今日（19日）聚首一堂，回顧過去40年的發展歷程，見證電網運行系統的優化進程。

中電表示，系統控制中心是電力系統的核心樞紐，確保供電可靠度，推動城市不斷發展。多年來系統控制工程師因應社會用電需求，靈活、精準地策劃每日發電量，並在極端天氣及疫情等挑戰下確保維持安全、高效及可靠的電力供應。

翻新後的中華電力系統控制中心增設全新高清互動顯示屏幕，以提升訪客體驗。（中電提供圖片）

中華電力總裁羅嘉進表示，香港正處於能源轉型和數碼化發展的關鍵階段，公司將持續引入創新技術，提升電網靈活性。他指最新引入先進配電管理系統（ADMS），整合現時不同的電網監察平台，加強各平台的數據互通，讓工程人員能夠更集中管理配電線路及變電站等資料，進一步提升決策效率及電網管理。

中華電力最新引入並應用先進配電管理系統（ADMS），協助工程師整合數據，提升電網管理。 （中電提供圖片）

中電表示，系統控制中心亦翻新了展覽廊及觀望台，增設高清互動顯示屏幕，讓訪客更深入了解公司業務營運如何迎合數碼化發展，將繼續推動創新科技應用，以及應用人工智能，進一步提升電力服務。