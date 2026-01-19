中電大埔滘系統控制中心增設高清互動顯示屏 展示迎合數碼化發展
撰文：韋景全
出版：更新：
中華電力位於大埔滘史提福樓的系統控制中心，自1985年啟用至今40年，全天候24小時監察供電範圍內的電力系統和設備運作，翻新了展覽廊及觀望台，增設高清互動顯示屏幕，讓訪客更深入了解公司業務營運如何迎合數碼化發展。
中華電力管理層、現職及退休員工今日（19日）聚首一堂，回顧過去40年的發展歷程，見證電網運行系統的優化進程。
中電表示，系統控制中心是電力系統的核心樞紐，確保供電可靠度，推動城市不斷發展。多年來系統控制工程師因應社會用電需求，靈活、精準地策劃每日發電量，並在極端天氣及疫情等挑戰下確保維持安全、高效及可靠的電力供應。
中華電力總裁羅嘉進表示，香港正處於能源轉型和數碼化發展的關鍵階段，公司將持續引入創新技術，提升電網靈活性。他指最新引入先進配電管理系統（ADMS），整合現時不同的電網監察平台，加強各平台的數據互通，讓工程人員能夠更集中管理配電線路及變電站等資料，進一步提升決策效率及電網管理。
中電表示，系統控制中心亦翻新了展覽廊及觀望台，增設高清互動顯示屏幕，讓訪客更深入了解公司業務營運如何迎合數碼化發展，將繼續推動創新科技應用，以及應用人工智能，進一步提升電力服務。
