伊朗局勢｜杜拜返香港直航機今晚抵達　接機港人：實在太開心

美國及以色列對伊朗採取軍事行動，中東局勢緊張，數百名港人因中東國家封鎖空域，滯留受戰火波及的阿聯酋杜拜。隨着杜拜恢復有限度服務，阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。



晚上9時許，有居港英人已到接機大堂，等候乘搭該航班的親友回來。他稱過去幾日相當擔心女友情況，更難以入眠，對女友平安歸來感到相當開心，「平平安安，這是最重要。」另港人余氏夫婦一直相當在當地的家人，余先生說：「實在太開心⋯⋯唔係個個可以咁好彩（返到嚟）。」



3月4日晚上，有乘搭阿聯酋航空EK380乘客的親友，到機場等候接機。（賴卓盈攝）

接女友機英國人：平平安安 比一切都重要

居港英人Vadim的女友上周飛往杜拜工作，原定3月2日抵港，惟因航班取消改至今日。他表示，這幾日不斷查看相關新聞，並定時連絡女友，確保她平安。他引述女友指，過去兩日杜拜市面不混亂，她居住的區域亦未受波及。但他仍感到相當擔心，「戰爭正在發生，一切都處於未知。」對於女友平安歸來，他感到相當開心，「平平安安，這比一切都重要。」

阿聯酋航空EK380航班當地時間今早10時42分，在杜拜機場成功起飛，香港時間今晚9時49分抵港，也是杜拜機場恢復有限度服務後，首班回港客機。

余先生與太太到機場接姨仔及外甥女，他說實在太開心。(賴卓盈攝)

接姨仔及外甥女 與太太到機場接機，他說太太太：一日未返到香港一日都唔放心

余太的妹妹及其剛出生的女兒，早前到杜拜探親，事發後在當地滯留了兩至三日，期間余氏夫婦一直相當擔心，好在家人之後成功買到今晚抵達的航班機票。不過余先生說：「一日未返到香港一日都唔放心，唔知佢會唔會臨時唔起飛⋯⋯局勢日日變，你唔知幾時先返到嚟。」

對於航班成功抵港，他感到相當開心，「實在太開心⋯⋯唔係個個可以咁好彩（返到嚟）。」

阿聯酋航空EK380在3月4日杜拜早上成功起飛，晚上近10時抵港。（賴卓盈攝）