伊朗局勢｜杜拜返港航班着陸　機艙拍掌歡笑聲不絕：好嘢終於返到

美國及以色列對伊朗採取軍事行動，中東局勢緊張，數百名港人因中東國家封鎖空域，滯留受戰火波及的阿聯酋杜拜。隨着杜拜恢復有限度服務，阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。



隨着航班抵港，不少乘客在社交平台報平安。據乘客發布的片段顯示，機艙內傳出拍掌及歡笑聲，有人說：「好嘢，終於返到嚟」。該發帖者笑言，「附近啲乘客真心開心，通常淨係得日本人會着地鼓掌，香港人好少咁做，證明真心開心」。



據乘客發布的片段顯示，機艙內傳出拍掌及歡笑聲，有人說：「好嘢，終於返到嚟」。(threads/angelc1822)

有網民拍攝到阿聯酋航空EK380安全着陸。（Edmond Tse／香港航空討論區Facebook）

阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。(梁鵬威攝)

另一邊廂，原本正在杜拜參賽香港女子足球代表隊，因當地局勢緊張而宣布退賽，一度滯留當地。足總今晚在社交平台發文，指代表隊已安全抵達曼谷，並將於3月7日啟程返港。足總衷心感謝香港特別行政區政府、特區駐杜拜經濟貿易辦事處，以及旅行社的協調支援；亦再次感謝各界一直以來的關心與支持。

足總今晚在社交平台發文，指代表隊已安全抵達曼谷，並將於3月7日啟程返港。（中國香港足球總會/Facebook）