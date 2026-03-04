伊朗局勢｜杜拜直航機抵港　港人曾憂中途折返：今次旅程畢生難忘

美國及以色列對伊朗採取軍事行動，中東局勢緊張，數百名港人因中東國家封鎖空域，滯留受戰火波及的阿聯酋杜拜。隨着杜拜恢復有限度服務，阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。



晚上10時許，乘客陸續取回行李並步出入境大堂，有親人準備了鮮花接機，見面時隨即相擁。有隨旅行團到當地旅行的港人指，旅行社安全妥當，慶幸獲安排機位回港，「好開心返到嚟，原來香港係最安全。」亦有人表示，曾聽到爆炸聲，「真係好似樓上炸」，但指杜拜情況並非外界流傳般危險，當地的防空系統成功攔截所有飛彈。



阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。(梁鵬威攝)

阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。(梁鵬威攝)

阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。(梁鵬威攝)

港人郭小姐跟旅行團前往中東旅行，一團共12人，原定玩六日，形容今次旅程畢生難忘。（羅日昇攝）

港人：好開心返到嚟 原來香港係最安全

港人郭小姐跟旅行團前往中東旅行，一團共12人，原定玩六日。當行程進行至一半時，旅行團身在阿布達比，知悉美以襲擊伊朗後，全團立即折返杜拜。旅行團入住杜拜舊城區，與帆船酒店有一段距離，相對安全，日間會在附近超市購物，領隊亦為團員安排好膳食，「旅行社幫咗我哋，OK嘅」。

對於成功乘飛機抵港，她稱好開心，不用在當地擔驚受怕，「好開心返到嚟，原來香港係最安全」。而乘飛機回港時全程安全，但心情忐忑，「你冇辦法唔驚，上得機，你都驚忽然間調返轉頭，今次個旅程係畢生難忘。」

港人乘客梁先生表示，在杜拜的酒店時聽到的爆炸聲相當接近，「真係好似樓上炸」，不過對當地防空系統有信心。（羅日昇攝）

港人：飛機甫起飛時最擔心 落機一刻最開心

港人乘客梁先生表示，在杜拜的酒店時聽到的爆炸聲相當接近，「真係好似樓上炸」，但對當地的防空系統有信心，感到安全，形容成功攔截所有飛彈，並非外界所流傳般的危險。

他滯留當地時，主要計劃怎樣回港，並慶幸今日能可以上機，因明天、後天的飛機都有可能會取消，「一落機時好開心，最驚嘅時候係啱啱起飛嘅時候，因為個時仲有機會火箭（飛彈）飛緊，一過了中東的空域已感到好安心。」下機後最想與家人見面，明天則準備如常上班，「自己都要返工，聽日第一件事就係返工。」

24歲Shivay獲接機家人送上鮮花，她表示，杜拜的情況並不惡劣，感覺安全，當地居民表現正常。（羅日昇攝）

3月4日晚上，有乘搭阿聯酋航空EK380乘客的親友，到機場等候接機。（賴卓盈攝）

+ 3

阿聯酋航空EK380航班當地時間今早10時42分，在杜拜機場成功起飛，香港時間今晚9時49分抵港，也是杜拜機場恢復有限度服務後，首班回港客機。

阿聯酋航空EK380在3月4日杜拜早上成功起飛，晚上近10時抵港。（賴卓盈攝）