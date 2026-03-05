IT男迷戀女同事　暗配女方門匙上門偷底褲　稱想增加了解囚20月

IT男迷戀女同事，在辦公室摷女方的袋偷配鎖匙，更趁女方外遊時入屋偷其內衣褲，卻被女方的友人上門餵貓時撞破，被捕後認曾不止一次上門，警方在其家中搜出2條女裝內褲及1件內衣。IT男今（5日）於區域法院承認3項入屋犯法罪，求情稱他不懂與人相處，因想多了解事主而犯案。法官陳廣池指被告有預謀犯案，更拔除CCTV電線毀滅證據，但相信被告已痛定思痛，會重新做人，判監20個月。



被告廖偉杰（38歲，資訊科技文員）承認3項入屋犯法罪，案發於2024年12月31日，2025年1月4及5日一個屯門單位。

被告廖偉杰在區域法院承認潛入女同事家中3次，認入屋犯法罪囚20個月。(黃浩謙攝)

女事主X出門前叫朋友上門餵貓

案情指，被告與女事主X是前同事，二人曾共事2年半。在2024年12月31日，X與男友及母親去內地旅行，原計劃1月10日回港，X離港前囑咐友人Y上門餵貓，並鎖上睡房門。

被告上門被撞破

友人Y在1月5日上門餵貓時，見到客廳有一黑色袋，懷疑有人闖入，她之後發現廁所被鎖上，要求入面的人出來。被告開門後，Y認出他是X的前同事並即場對質，被告訛稱X男友叫他上門餵貓，Y立即致電X，並揭穿被告說謊。被告最終承認在辦公室偷走X的鎖匙並拿去配，並將鎖匙還給Y。

每次入屋都拔掉CCTV

X在1月10日回港後，發現睡房門被打開，房間遭搜掠一番，並遺失了內衣褲。被告在1月11日被捕，他對犯案直認不諱，承認12月時在辦公室摷X的手袋找到鎖匙，之後外出配匙，他在X的櫃桶找到載有X家地址的信件。及後聽聞X將辭職，並會在12月31日外遊，故有爆竊念頭。他每次進入單位都會拔掉CCTV的電線，離開後再插上。

認偷內褲抒發對事主的遐想

辯方求情指，被告不太懂與人相處，他只是想了解X多點，他沒打算偷貴重物品，只想偷取內衣褲，以抒發對事主的遐想和解決性需要。被告事後有向X道歉，他在獄中已反省，重犯機會不高，望法庭輕判。

性格孤僻對X有好感

法官陳廣池判刑指，入屋犯法罪一般判監3年，會視乎不同因素加刑或減刑。陳官引述被告背景，他在1993年從內地來港，任職資訊科技人員，被告性格孤僻，對X有好感，用了愚蠢方式表達。被告沒案底，坦白認罪，他還押期間繼續進修，打算出獄後從事模型代工生意。

多年無女友視X為心儀對象

被告的求情信指，他多年沒有異性朋友，他把X當成心儀對象，他形容自己「後知後覺」，明白傷害了X。被告深感後悔，他承諾日後安分守己，絕不犯錯，會重建正確價值觀。被告親友求情信指，會輔導被告重新做人，相信他會痛定思痛。

暗中配匙並找出地址屬預謀犯案

陳官指，被告偷配鎖匙並找出事主地址，趁對方外遊入屋偷內衣褲，是有預謀犯案，他拔除CCTV電視的目的是為了消滅證據。如果不是Y撞破事件，可能不會東窗事發，被告有可能干犯更嚴重罪行。假如被告偷入屋時遇到事主，「後果如何則不得而知」，惟陳官指他只能基於案情判刑。

官寄語被告唔好再犯錯

陳官認為，被告一時情感衝動，對心儀對象作出愚蠢行為，以滿足一己幻想。陳官相信被告在家人強而有力的支持下，會痛定思痛重新做人，不會再犯。被告可謂人贓並獲，認罪屬明智之舉，可獲減刑三分之一，另下調3年起點至2年半，最終判囚20個月。陳官寄語被告：「唔好再犯錯。」被告表示明白。

案件編號：DCCC 819/2025