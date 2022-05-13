爆收藏家單位奪50億珍藏　3男轉售毛澤東書法僅獲200元　認罪判囚

3漢潛入油麻地一單位並偷取得一些中國書法和郵票等，並即轉售予一名買家，惟買家以為仿製品，僅付200元買下一幅長2米的書法，並剪成兩半用來裝飾客廳。該些失物原來是屬於收藏家符春曉所有，該些書法更是毛澤東的親筆字，符估計全部失物價值達50億港元。3男之後欲向買家索款但被捕。他們今(13日)在區域法院承認爆竊及接贓等罪，並稱不知道物品的價值，官斥3人有預謀犯案，判他們入獄28至30月。



三名被告：吳永倫(48歲)、許炳基(46歲)及何亦照(48歲)。吳及何承認一項入屋犯法罪，被判入獄30月，許則承認一項接贓罪，判囚28月。控罪指吳及何於2020年9月10日，進入彌敦大廈一單位，偷竊一批數量不詳的郵票及字畫，8瓶白酒和10個銅牌；許被指連同吳及何，在明知或相信上述物品為贓物，仍不誠實地協助保留、搬遷、處置或變現該些物品。

收藏家符春曉數十億收藏品被爆竊，警方最後只起回部份失物。(網上圖片)

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失主估算被竊字畫等價值達50億

案情指，前年9月10日下年6時許，彌敦大廈保安員發現有單位的鐵閘及木門被撬開後報警。警方通知身在內地的業主符春曉，符即托人點算損失並親自估價，發現一幅他估算值23億元，長兩米長的毛澤東親筆書法，及一幅他估計值4億3千萬，由毛親筆手寫詩詞書，和一份他相估算值港幣22億 6千萬港元，5頁毛親筆手寫信件書法被偷，此外他另有18 套不同款式郵票古董或古舊郵票被竊，他估算亦值人民幣68,900,000元。

警調查見3被告曾到涉案大廈

警方調查後發現，吳曾在案發當日凌晨3時在大廈地下開門予許、何二人，約個半小時後，他們帶著盜取的財物乘的士離開，之後又帶行李箱返回銀星大廈，惟警方上門搜查時未有發現涉案贓物。

買家以為仿製品只付200元

一名林姓男子看到新聞知悉事件後聯絡警方，林稱有收藏古董舊物品嗜好，過往曾向3名被告購入物品兩至三次。案發當日林接到許的電話，聲稱有書法出售，他們相約在銀星賓館見面。但林僅以200港元購入其中一幅書法，並以300購入兩個銅幣。由於林一直以為該書法是仿製品，便將之剪開兩半掛在家中客廳。

得知賣了好東西再向買家索款

直至9月22日，許、何二人致電他，並稱賣了些好東西給林，要求索取港幣20,000元後逃走，林拒絕。3名被告隨後被捕，警方僅能起回部份贓物。

辯方求情指，3名被告犯案時不知道贓物的價值，實質獲益不多，又指許只是在場協助，到達現場才知道是贓物，但承認因貪心而未有退出。

官指兩竊賊是職業爆竊者

法官游德康判刑時指，吳、何兩人有相類案底，本案屬顆同犯案，事發前曾到現場「踩線」，指兩人是「職業爆竊者」，涉案贓物價值不菲，就入屋犯法罪判兩人入獄30個月。至於被控處理贓物罪的許，游官指他們在民居偷取物品，許必然知道是贓物。許當日更帶同行李箱至現場，並即便通知買家有貨物出售，可見是有計劃行事，且手法成熟。許自言期望不超過10萬的得益，可見其知道贓物有一定的價值，判許入獄28個月。

案件編號：DCCC 434/2021