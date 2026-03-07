11歲住兒童之家　昔易鬧脾氣今變暖男少年　逢舍友生日畫卡寄意

16歲的阿銘來自單親家庭，母親長年患病，未能照顧阿銘，他遂在11歲時入住東華三元兒童之家。曾經不善交際的他，不時與家舍和學校其他兒童發生摩擦，更曾在學校被記缺點。在社工及學校指導下，他漸漸學會關心他人，亦學會透過畫畫表達情感、平復心情。如今阿銘在家舍會主動照顧年紀小的朋友，更會悄悄打聽家舍所有職員和朋友喜歡的卡通人物，並親手設計生日卡。見到對方開心，他亦尤覺滿足。對他而言，家舍的職員及朋友就是家人般的存在，「如果冇咗佢哋嘅話，可能我人生都會亂七八糟。」



16歲的阿銘來自單親家庭，母親長年患病，未能照顧阿銘，他遂在11歲時入住東華三元兒童之家。（黃寶瑩攝）

阿銘喜歡藝術創作，曾參加東華三院舉辦的陶瓷興趣班。（黃寶瑩攝）

自言昔日性格奇怪易發睥氣 靠畫畫平復情緒

就讀中四的阿銘現在住東華三院兒童之家，平時喜歡做飯，「我鍾意將多餘嘅材料，嘗試點樣組合整成一個好好食嘅嘢，再叫好朋友同埋職員去做我嘅白老鼠。」他煮過的料理包括鴨胸炒飯、排骨炒飯等等。他記得某次不知哪個環節出錯，整個家舍的人吃完後腸胃不適，演變成一場廁所之爭，如今述起這件事，他仍忍不住發笑。

阿銘與舍友的相處，一開始並不順利。他5歲起接受東華三院兒童住宿照顧服務，11歲入住兒童住宿照顧之家。初來乍到，他不知其他舍友是怎樣的人，他笑說以前的相處模式較「奇怪」，「鍾意一嚟就試人哋底線先」，例如相識首日就把別人的東西掃到地下，加上遇事總是先發脾氣，結果總是惹怒他人，更曾因這樣的溝通方式在學校被記缺點。

隨著年紀漸長，加上老師及社工的輔導，阿銘逐漸意識到「情緒行先」的相處模式不可行。有次家舍職員建議他用藝術創作表達情感，他便開始透過畫畫平復情緒，待心情平定後再解決問題。

他坦言，畫的内容有時黑暗，象徵負面的情緒。有些太抑鬱的作品，他會扔掉，部份原因是想抛卻煩惱。有時別人看到他的畫作，亦會詢問靈感、給出反饋，變相與人連結，這亦是他愛上畫畫的原因之一。

阿銘負責設計家舍所有職員和舍童的生日卡。每次一旦有人生日，阿銘就會偷偷向其他人打聽「目標人物」喜歡的卡通人物。（黃寶瑩攝）

負責設計所有舍友生日卡 每次打聽對方心儀卡通人物

阿銘今年就讀中四，在學校選讀設計科及體育科，其藝術作品亦曾獲選在公開展覽中展出。在家舍裏，他亦負責設計所有職員和舍童的生日卡。每次有人生日，阿銘就會偷偷向其他人打聽「目標人物」喜歡的卡通人物，期望為對方帶來驚喜，「聽啲職員討論到某一個人，我就會豎起耳仔，聽下睇下有冇啲嘢可以作為畫畫題材。」

送出卡片時，阿銘會偷偷觀察對方反應，如果對方表現開心，他會鬆一口氣。「如果佢純粹講句多謝嘅，咁我就下次睇下可唔可以了解佢多啲囉。」

除了畫畫，阿銘亦熱愛運動。他曾在25/26年度油尖旺區分齡田徑賽中，於800米及1500米項目獲季軍，在4x100米接力賽中獲冠軍。他說，跑步的意志力的練習，教會他不要輕易放棄。

某年，阿銘與家舍的朋友們到蒲崗村運動場附近的公園踩單車，上斜坡時力有不逮，踩到一半要下來推車；下斜坡時又一同摔倒，雖然雙雙受傷，卻是他在家舍最深刻的記憶之一。

社署及東華三院舉辦「壯志驕陽嘉許禮」，阿銘及星庭均獲「最佳成就獎」。（黃寶瑩攝）

如今阿銘已經是家舍中的「哥哥」，會主動照顧年紀較輕的舍友，亦會教導他們重視規矩，亦與人敞開心扉，分享心事。阿銘說，家舍已經等同他的家人。

如果冇咗佢哋嘅話，可能我人生都會亂七八糟。如果冇咗朋友，我好多嘢冇得講出嚟，會壓抑自己。如果冇咗職員，我冇辦法提早準備面對成人嘅世界，我覺得我應該到時出到嚟就古惑仔一名。 阿銘

今天，阿銘在社署及東華三院合辦的「壯志驕陽嘉許禮」中，獲「最佳成就獎」。他說，獎項代表主辦對他的認可，令他更有自信面對往後的挑戰。至於未來，他說想學一下滾軸溜冰、學業上進步、學好英文，未來可以報讀運動相關的課程。他笑說，「至少平時要講多啲英文！」

「壯志驕陽嘉許禮」由社署及東華三院合辦，每年皆邀請受社署署長監護及正接受東華三院住宿服務的兒童及青少年出席，旨在表達關懷，表揚過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有優秀表現或進步者。今年共42人獲頒發最佳成就獎或最佳進步獎。