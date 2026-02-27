出任恒大校長逾12年　何順文8月退休　新校長遴選已進入最後階段

自2014年3月起擔任恒生大學校長的何順文，將於今年8月31日任期結束後，為長達逾12年的校長生涯畫上句號。被問到繼任人選，何順文透露新校長遴選已進入最後階段，相信在不久將來會有公布，認為新校長上任將會有一番新景象，恒大未來發展定必會更上一層樓。



相信新校長將帶領恒大更上一層樓

何順文表示，已出任恒大校長一職逾12年，期間經歷2次續任是「全港在任時間最長的大學校長」，認為是合適時機交棒予具新思維及有創意接任人，相信新任校長會帶領恒大更上一層樓。

恒大今年年度字為「承」，校長何順文稱，「承」有承傳及承擔意思，象徵恒大45年來辦學及教育初心，以及對教育使命與社會責任的承諾。（金敏琍攝）

對於退休生活，何順文笑言已有一系列計劃，會「休息一年半載」，包括會與家人到不丹旅行，「爭好多屋企『債』未還」，又稱現正在「減肥」，退休後會積極投入運動，以及當「農夫」及持續學習，發展自己興趣。

何順文又指，曾想過退休後在學校投標開設餐廳，以售賣世界各地的麵食為主，「餐廳名我都諗好，叫『見你一麵』，仲會沖咖啡及提供民歌表演，為學生及教職員服務，不過做飲食業唔容易，最終打消念頭。」

他指出將會繼續支持恒大，若校董會有需要他的地方，都會支持，但「肯定不會再以校長角色，以及唔會做教學工作」。