80隻狗狗復活節假期可登渡輪遊維港　門票最平$280　即日網上發售

香港小輪（集團）有限公司將於4月6日（即清明節翌日公眾假期）舉行「狗狗慈善維港遊」活動，允許狗狗登船遊維港，船上有遊樂區、寵物市集等活動，亦設打卡位，讓主人能為毛孩與維港留下倩影。「一人一狗」或「兩人一狗」的組合門票，分別為港幣280元及480元，現已接受網上預訂。



香港小輪（集團）有限公司於4月6日辦「狗狗慈善維港遊」活動，「一人一狗」門票售280元。（洋紫荊維港遊提供圖片）

香港小輪（集團）有限公司於4月6日辦「狗狗慈善維港遊」活動，「一人一狗」門票售280元。（洋紫荊維港遊提供圖片）

香港小輪（集團）有限公司於4月6日辦「狗狗慈善維港遊」活動，「一人一狗」門票售280元。（洋紫荊維港遊提供圖片）

香港小輪（集團）有限公司於4月6日辦「狗狗慈善維港遊」活動，「一人一狗」門票售280元。（洋紫荊維港遊提供圖片）

香港小輪（集團）有限公司主辦的「狗狗慈善維港遊」寵物主題活動，將於復活節期間4月6日上午11時至下午1時，於北角東渡輪碼頭啟航。洋紫荊維港遊指，是次活動專為一眾寵物愛好者及其毛孩設計，提供獨特的海上體驗。活動部分收益將撥捐受惠機構 「香港動物基金」，以支持本地動物福利工作。

船上特設「海上寵物遊樂區」，讓狗狗們可以自由玩耍，結交新朋友；「海上寵物市集」則有寵物用品、小食、攝影等，供主人選購。活動當日碼頭特設「狗狗領養日」，為一眾待領養的狗狗尋找家庭，宣揚「領養不棄養」的訊息。此外，場地亦佈置了「萌寵打卡位」，配合維港兩岸的景色，讓主人能為毛孩留下倩影。

「狗狗慈善維港遊」將於4月6日舉行。（洋紫荊維港遊提供圖片）

船隻大約可容納130人，及約80隻狗狗。參加者可選擇「一人一狗」或「兩人一狗」的組合，票價分別為港幣280元及480元，於官方售票網站發售。門票現接受網上預訂，數量有限，額滿即止。