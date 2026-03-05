九龍城重建｜16戶未如期交吉　市建局入稟追討兼期間收益

九龍城重建在即，市建局昨（5日）入稟區域法院，向南角道和衙前塱道16名拒遷居民索償，指他們未有如期在去年10月交吉，現追討單位的空置管有權及交吉為止的中間收益。



原告為律政司司長，16被告：莫瑤青、徐愛荣、鄭文華、陳海霞、丁文生、鄭怡鵑、劉一輝、余漢俊、蕭倩冰、曹建国、張瑪麗、賁維清、羅美、王志宏、凌育添及林萃鏗，各被告被指未交吉的單位，分別位於衙前塱道及南角道。

市建局就九龍城重建計劃，指16戶未如期交吉，由律師司代表入稟區域法院向該14戶追討。(黃浩謙攝)

市區重建局啟動的九龍城重建項目，選址是衙前圍道/ 賈炳達道，共涉及三個地盤。(歐嘉樂攝）

收回土地在衙前圍道及賈炳達道

入稟狀指，地政總署在2025年7月18日，根據《收回土地條例》的規定，在政府憲報4379號以中 、 英⽂刊登⽇期為2025年7⽉17⽇有關收回位於九⿓九龍城衙前圍道/賈炳達道的土地，以供市建局實施KC-017發展計劃的公告，並向列位於公告內之土地的業主及擁有該等土地權益或任何權利或地役權的人士發出通知，說明該等土地須收回作公共用途，行政長官已下令在公告將貼3個月屆滿時收回土地，歸還政府擁有。

已多次發信要求交吉

市區重建局曾多次要求被告歸還單位，包括在2025年12月22日向被告發出信件，要求被告在2026年1月22日或之前交吉，否則政府將採取法律行動，包括收回管有權及追討佔用單位的中間收益、差餉、水電費等費用、一切損失等。

追討自去年10月起的收益

被告至今未有或拒絕向政府或市建局交回單位的空置管有權，繼續非法管有、逗留及佔用單位，令政府被剝奪使用、管有、佔用及享用單位的權利。原告現要求收回單位的空置管有權，自2025年10月18日起至交吉為止的中間收益，以現行市值計算。

案件編號：DCCJ 1166-68/2026、1180-1185/2026、1187-1193/2026