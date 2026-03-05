男子襲警令警員放430日病假　官指政府無錯　男子須付政府49.7萬

男子十年前在黃大仙警署不滿等套指紋時間太長，在警署內打傷一名警員，期後被裁定襲警罪成。該警員因前臂及手腕受傷，獲病假430日病假，並失1.5%賺取收入能力，警方因而向該警支付49.7萬元，當中包括3.75萬賠償。警方早前向襲警的男子追討該筆賠償，該男子無出庭應訊，區域法院聆案官紀順治今(5日)下判辭，認為事件中政府並無犯錯，有權向襲警男子追討，裁定他需向警方支付這筆費用，並需付5.5萬元訟費。



原告為代表警方提出訴訟的律政司司長，被告為梁鴻逸(譯音)。被告未有提出辯護理據，也沒有出席早前的聆訊。

區域法院聆案官指政府在事件中並無犯錯，有權向被告追討。(黃浩謙攝)

警員左前臂及手腕等受傷

判辭指，被告於2016年8月22日被捕，被帶到黃大仙警署。涉案警員於同月23日，在警署內協助同僚替被告套取指紋。被告投訴等候時間太長，情緒激動，用右手打警員的左前臂三次，警員用左手擋格，其左前臂、手腕和中指受傷。被告其後在觀塘裁判法院，被裁定襲警罪成。

政府曾向警員支付49.7萬元

警員因事件失去百分之1.5的賺取收入能力，獲共430天病假，政府已向該警員支付約49.7萬元，現向被告追討該筆款項。

官指政府並無過錯有權向被告追討

聆案官在判辭指，政府在事件中並無過錯，有權向被告追討。警員案發時34歲，月入約3.2萬元。他受襲當天開始放病假，至2017年10月31日，扣除法定假期，共涉420天。他在2017年11月至12月間，獲10天病假。政府已就該430天病假，向警員支付45.9萬元。就警員失去1.5%賺取收入能力，政府則賠償約3.75萬元。

被告並要支付判辭後至付款期間的利息

聆案官同意計算該些金額的方法，警員也沒有向被告提出民事索償。聆案官因此頒令，被告需向政府支付49.7萬元，以及頒發判辭至被告支付款項期間的利息。此外，被告亦需支付5.5萬元的訟費予政府。

案件編號：DCCJ2804/2022