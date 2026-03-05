中東局勢｜阿聯酋航空維持有限航班　今明逾100班往返杜拜與各地

因美國及以色列攻打伊朗，導致中東空域自2月28日封鎖，近日局部重開。阿聯酋航空今（5日）指，現時阿聯酋區內空域局部重開，阿聯酋航空目前維持有限航班班次，今明兩日（5日及6日）將有超過100班航班往返杜拜與各地。相關航班將接載急切需要前往目的地的旅客，同時運送包括易腐貨物及藥品等重要物資。



阿聯酋航空指，今明兩日（5日及6日）將有超過100班航班往返杜拜。圖為3月4日阿聯酋航空EK 380載550名乘客在晚上着陸香港機場。24歲的Shivay與接機家人相擁。（梁鵬威攝）

中東空域2月28日封鎖後，大批港人滯留杜拜，3月4日阿聯酋航空EK 380載着550名乘客在晚上9時50分着陸香港機場。有乘客步出禁區到接機大堂時，看到到來接機親人，十分開心。（梁鵬威攝）

阿聯酋航空指，將在空域條件許可及符合各項營運要求的情況下，逐步恢復航班服務，提醒現時乘客只應在機位獲確認後才前往機場。航空公司會繼續密切監察事態發展，並按需要調整營運安排。

入境處表示，「協助在外香港居民小組」在衝突發生後立即成立緊急事故指揮中心，增加約一倍人手處理滯留當地港人的查詢。

小組與外交部駐港特派員公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持密切聯繫，並整合各中國駐當地使領館的安全提示、相關航空公司的航班動態及機場運作情況等相關資訊，發送給數以百計滯留當地的港人。

入境處表示，「協助在外香港居民小組」在衝突發生後立即成立緊急事故指揮中心，增加約一倍人手處理滯留當地港人的查詢。（入境處圖片）

此外，小組亦協助有需要港人就航班事宜與航空公司聯繫，並透過中國駐當地使領館協調當地有關部門，讓部分滯留中東的港人順利乘坐航班回港。

處長郭俊峯今日到訪1868熱線中心視察及聽取匯報，同時勉勵下屬繼續努力不懈，協助滯留港人盡快安全離開當地。

入境處表示，隨着部分中東國家的機場逐步恢復有限度運作，小組會繼續與受影響的港人保持聯絡，就航班與行程上提供意見，積極協助他們平安順利地回港。

入境處處長郭俊峯（右）今日到熱線中心視察。（入境處圖片）