中東局勢｜再有杜拜返港航班抵達　港人回家首件事：打個邊爐先

因美國及以色列攻打伊朗，導致中東空域自2月28日封鎖，機場關閉，大批港人滯留當地未能回港，直至昨晚（4日）才首有航班飛抵香港，今日（5日）再有另一班港人，乘搭阿聯酋航空航班EK380從杜拜（又譯作迪拜）返港，晚上抵達香港機場。



有成功回港的港人表示，曾查找3日内購買飛往其他亞洲地區的機票，但均沒有結果，好在成功買到今晚回港的航班，價錢較正常機票稍貴。他表示，回港第一件事是「打個邊爐先，感受下本土味道」。



第二批滯留杜拜港人3月5日晚上乘搭阿聯酋航空EK380抵港。(王譯揚攝)

第二批滯留杜拜港人3月5日晚上乘搭阿聯酋航空EK380抵港，與接機家人相擁。(王譯揚攝)

自2月28日以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，隨後伊朗反搫美國在中東的美國基地，中東地政府封鎖空域，機場關閉，國泰航空及阿聯酋航空相繼取消航班，大批港人滯留杜拜無法返港，直至昨日（4日）阿聯酋航空率先復飛，航班EK380才成功抵港，為戰爭爆發後首班回港客機。

今日（5日）從杜拜回港的阿聯酋航空EK380航班，目前已在當地時間早上10時42分，由杜拜機場起飛，在香港時間今晚10時19分抵達香港國際機場。

3月5日晚上22:19，另一班阿聯酋航空EK380載着滯留杜拜港人回港。(王譯揚攝)

3月5日晚上另一班阿聯酋航空EK380載着滯留杜拜港人回港，有乘客親友及旅行社代表在場等候接機。(王譯揚攝)

上海乘客：可能有些人會沒有安全感 但我自己還好

來自上海的馬先生到杜拜旅行兩星期，原定3月1日返回上海，航班被取消後，便改簽今晚飛來香港的航班。他已購買明日（6日)飛回上海的機票，今晚將在香港留宿一夜。他表示，事發初時感到有點緊張，但後來掌握更多資訊，亦知道當地政府努力攔截導彈，便不覺緊張，「但安全跟安全感是兩回事，可能有些人會沒有安全感，但我自己還好。」

來自上海的馬先生到杜拜旅行兩星期，原定3月1日返回上海，航班被取消後，便改簽到飛往香港的航班。（王譯揚攝）

張先生指回港第一件事是「打個邊爐先，感受下本土味道」。（王譯揚攝）

港人張先生：曾查找購買3日内飛往其他亞洲地區機票不果

港人張先生一家人都今晚回來。他表示，戰事發生之後，曾查找購買三日内飛往其他亞洲地區的機票，但均沒有結果，好在成功買到今晚回港的航班，價錢較正常機票稍貴。他表示，回港第一件事是「打個邊爐先，感受下本土味道」。

港人馬太表示，滯留杜拜期間主要逗留在酒店，導遊間中安排外出吃飯。（王譯揚攝）

參加土耳其旅行團的港人馬太表示，原本3月1日在杜拜轉機前往，但因戰事發生在滯留當地五日，至今日才可回港，期間主要逗留在酒店，導遊間中安排外出吃飯。她表示完沒有聽到爆炸聲，「擔心唔來」。

楊先生滯留期間他自行上網查看回港航班資料，再透過縱橫遊幫忙預訂機票。（王譯揚攝）

楊先生2月27日隨縱橫遊的旅行團抵達杜拜，航班曾被取消，他便自行上網查看回港航班資料，再透過縱橫遊幫忙預訂機票，滯留期間住宿免費。

來接機的「廣之旅」職員梁小姐指，今晚到港的旅行團，原訂於3月2日乘搭返回廣州的航班，無奈航班取消，幾經波折才買到今晚的航班機票。（王譯揚攝）

廣州旅行社職員：目前團友情緒穩定 過去幾日都滯留酒店

來自廣州的「廣之旅」旅行社職員梁小姐今晚代表公司到場接機，稍後帶團友乘搭旅行社安排的車輛回廣州。她表示，其公司旅行團2月25日從廣州飛往杜拜，原定於3月1日乘搭返回廣州的航班，由於航班取消，之後再次預訂今日杜拜飛武漢及飛往深圳的機票，無奈兩個航班都取消，最終才買到今晚的航班。據她所知，目前團友情緒穩定，過去幾日都滯留酒店，避免有意外，對於能回國感到開心。

