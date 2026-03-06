澳門修例加強控煙措施　擬鬧市設禁煙區、准執法人員配備攝錄設備

澳門衞生局擬修改《預防及控制吸煙制度》，建議在人流密集街道設禁煙區域、禁水煙等新興煙草流通、禁公眾地方管有電子煙、煙盒上的警示標籤比例擴大至85%、前線人員執行職務時配備可攜式攝錄設備等。澳門控煙辦指，若修例建議通過能提升執法隊伍的效率，由現時每隊3至4人，減至兩人一隊。



澳門由2012年起實施《預防及控制吸煙制度》。（資料圖片）

澳門由2012年起實施《預防及控制吸煙制度》，澳門衞生局今午（6日）舉行公開諮詢新聞發布會，提出5點修例內容，當中便針對「邊行邊吸煙」（即俗稱火車頭）帶來的二手煙、電子煙及水煙等問題，建議實施多項措施，諮詢期為3月8日至4月8日。

擬人流密集街道設禁煙區域 禁水煙等新興煙草流通

1. 針對「邊行邊吸煙」帶來的二手煙問題，建議擴大室外禁煙範圍，包括學校及托兒所等，將該批處所的出入口列為法定禁煙地點，並聽取社會意見，在部份人流密集的街道及廣場，設立禁煙區域。

2. 為防止青少年接觸新興煙草產品，建議加強監管，禁止尼古丁袋、草本煙及水煙的製造和流通。即包括水煙煙草、水煙煙膏及水煙壺。

澳門衞生局3月8日起公開諮詢《預防及控制吸煙制度》，提出5點修例內容。（資料圖片）

擬禁公眾地方管有電子煙 煙盒警示標籤比例擴大至85%

3. 雖然澳門3年前已禁止電子煙的製造、分銷、銷售、進出口及攜帶出入境，但仍不時發現煙民吸食或偷運。因此為進一步加強管控，建議禁止在公眾地方管有電子煙，包括機身、煙油及煙枝。

4. 為減低煙草包裝對吸煙者的吸引力，特別是年輕人，建議引入「煙草製品標準化包裝制度」，並擴大健康警示圖文標籤在包裝上的比例，由50%提升至85%，設立一年寬限期。

5. 為保障當局人員巡查時的人身安全，提升執法效率，建議允許前線人員執行職務時配備可攜式攝錄設備，以便衝突發生時作出記錄，以輔助取證和記錄過程。

澳門衛生局防控煙酒辦公室主任林松。（澳門衞生局圖片）

澳門控煙辦︰配備攝錄設備後執法人員可減至兩人一隊

澳門衛生局防控煙酒辦公室主任林松表示，攝錄設備只在發生衝突期間使用，並非任何時間開啟，執法人員拍攝前會提示居民，攝錄機亮起閃光燈代表正在運作，期望可降低衝突發生的機會，以及減少巡查隊伍的人數，由現時每隊3至4人，減至兩人一隊。