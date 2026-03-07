38婦女節｜警爆炸品處理課首名女主任助手　難忘鰂魚涌戰時炸彈案

警方爆炸品處理課（EOD）向來被視為男性主導的專業領域，不過同樣有女警務人員默默堅守。公務員事務局今日（7日）在社交平台發文，介紹首名加入爆炸品處理課主任助手（No.2）的女警長嘉欣，以專業及膽識展現巾幗不讓鬚眉。她憶述最難忘是去年9月在鰂魚涌的地盤發現一個重1,000磅戰時炸彈，她首次接觸該類大型案件，必需爭分奪秒，當任務完成、現場解封，她才鬆一口氣。



嘉欣受訪稱，5年前起初出於好奇心加入爆炸品處理課(EOD)，因平日甚少機會接觸該職業。文中提到，她原本隸屬於軍裝巡邏小隊，成功通過一連串嚴格遴選及訓練，加入EOD擔任兼任職務。每次奉召出動拆彈任務，爆炸品處理課主任（No.1）負責評估現場環境及爆炸品威力，並制定處理方案；嘉欣作為爆炸品處理課主任助手（No.2），肩負支援角色及操控拆彈機械人，在合適條件下利用機械人摧毀爆炸品。

嘉欣認為專業從來不分性別，關鍵在於將每一個細節做好。面對充滿變數的爆炸品處理工作，她認為女性相對細心，唯有保持冷靜才能應付各種挑戰；如粗心大意，有可能令自己與隊友陷入險境。

談及最難忘的事，她說是去年9月在鰂魚涌的地盤發現一個重1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈。她說首次接觸該類大型案件，必需爭分奪秒，每當任務完成、現場解封、市民生活恢復正常，她會鬆一口氣，非常有滿足感。