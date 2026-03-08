M+博物館免費入場｜百人等開門內地客為主　江蘇客特意改行程參觀

西九M+博物館今（8日）免費開放主要展覽，早上10時開館前，逾百人排隊等候入場，當中以內地旅客為主，有江蘇旅客特意遷就免費開放日，改行程到場參觀。不少到場的市民本身知悉是日免費開放，惟擔心入場太多，故開館前約45分鐘已前來等候，不過笑言人流較想像中少，可更舒適看展覽。他們認為，M+的藝術品較北京、西安等地的博物館更現化化。至中午12時，館外人流不多，訪客無需排隊便可內進。



2026年3月8日，西九M+博物館免費開放，開館前逾百人排隊等候入場。（鄭子峰攝）

M+博物館免費入場

為慶祝「香港藝術三月」，西九M+博物館今日免費開放主要展覽，今早10時，逾百名訪客等候入場參觀，當中以內地遊客為主。現場工作人員指，會視乎人流情況，要求訪客分批進入。至中午12時，訪客無需等候便可內進，現場運作暢順。

陳先生及陳太太擔心人流過多，故在M+博物館開館前45分鐘到場排隊。（鄭子峰攝）

屯門夫婦首次到訪M+：日後展出知名作品願付費參觀

居於屯門的陳先生及陳太太，因擔心人多，今早約9時15分已前來排隊，笑言人流較想像中少，可更舒適地觀看展覽。首次來M+博物館的他們曾到訪北京、西安等地的博物館，認為M+的藝術品較現代化，部份作品以廢物利用形式製作而成，創意高。他們說今次因免費入場而前來參觀，日後若展出知名藝術家的作品，也願意付費參觀。

西九M+博物館今（8日）免費開放主要展覽，早上開館前逾百名訪客等候進內參觀。（董素琛攝）

2026年3月8日，西九M+博物館免費開放，早上館內人流不多。（鄭子峰攝）

謝先生因M+免費開放與女兒前來參觀。（鄭子峰攝）

附近居民謝先生從新聞中得悉M+免費開放，雖未有特別想看的展覽，仍與女兒前來參觀。他表示，若有小朋友喜歡的展品，日後願意付費來參觀。

江蘇遊客韋小姐認為M+展品較內地國際化。（鄭子峰攝）

江蘇客看「小紅書」喜悉免費入場 特意改行程參觀

來港旅遊兩天的江蘇旅客韋小姐從網上平台「小紅書」得知M+博物館免費入場， 故特意將M+行程安排在今日，到場後首先參觀的是板本龍一的展品。她曾到訪內地的藝術館，認為M+的展品較國際化，藝術家來自世界各地，會「比較接軌」。至於較喜歡香港還是內地的作品，她說是各有特色。