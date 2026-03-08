三八婦女節｜建造業女從業員增至13%　20年間比率提高1.6倍

今日是「三八婦女節」，政府指近年愈來愈多女性加入建造業，去年女性從業員佔13%，較20年前增加5%；建造學院女學生比例亦升至17%。



有原本任職貿易公司的女性從業員認為，建造業不只要親自動手做，還要處理很多文件，女性較有耐心和細心，處理文件方面自是佔優。建造業議會執行總監解釋指，行業經已轉型，不再依靠人手從事體力勞動工序，而是大量使用科技，可吸引女性入行。



建造業多年來由男性主導，惟近年愈來愈多女性入行。（資料圖片）

建造學院女學生比例增至佔17%

政府新聞網今日播出「巾幗撐半天 建築添動力」專題訪問，指出建造業一向男性佔比較多，不過近年入行的女性呈上升趨勢，女性從業員比例已由20年前佔總人數約8%，增至2025年的13%。

另外，建造學院女學生比例也由2024至25學年佔整體學生11%，上升至2025至26學年的約17%。學院2025年更開辦上課時間靈活的技工培訓課程，讓學員兼顧家庭與職業發展。課程吸引逾150名女學員報讀。

楊洛琳入行後發現身邊有很多女同事，將來還可能愈來愈多。（政府新聞網圖片）

因疫情遭公司解僱 受朋友鼓勵報讀建造學院

原任職貿易公司的楊洛琳因疫情遭公司解僱，她接受政府新聞網訪時說，當時從事建造業的朋友鼓勵她報讀建造學院，她選擇了工料測量高等文憑課程，原因是工料測量的工作多與合約相關，性質偏向文職。

在建築公司任職助理工料測量主任的楊洛琳一度以為建造業等於工程，而工程師是男性主導的工作。畢業至今，她在同一公司工作四年，對建造業有另一番看法，「入行後，身邊有很多女同事，不論工料測量、工程師、建築師，將來還可能愈來愈多。」她指，建造業不只要親自動手做，還要處理很多文件，女性較有耐心和細心，處理文件方面自是佔優。

正在建造學院就讀屋宇裝備監工課程的陳咏珊認為男女各有優點，可在工作上互補。（政府新聞網圖片）

屋宇裝備監工課程女學生：女性細心、體能遜男性 工作上可互補

正在建造學院就讀屋宇裝備監工課程的陳咏珊也認為女性的優點是細心，她表示，會留意到男性忽略的地方，但女性的體能卻較為遜色，因此男女各有優點，可在工作上互補。

鄭定寕指出，女性從事建造業的比例增加，原因在於業界已經轉型，不再純粹依賴人手。（政府新聞網圖片）

建造業議會執行總監：控制機械人工作很適合女性擔任

建造業議會執行總監鄭定寕指出，這個趨勢的成因在於業界已經轉型，不再純粹依賴人手。他解釋指，現在大量使用科技，例如在設計階段，已多了應用人工智能，在工地又用上很多機械人施工。

他指應用機械人代表不再依靠人手從事體力勞動工序，只是控制機械人，這方面的工作很適合女性擔任。這些方面的科技應用和場景配合，可以吸引很多女性入行。