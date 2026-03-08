中東局勢｜入境處：逾370港人安全離開 440人身處當地安全地方
【伊朗／以色列／美國】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，局勢不斷升溫，戰火波及阿聯酋杜拜，大批港人滯留當地不能回港。根據入境處資料，截至今午（8日）5時，有逾370人已安全離開，其餘440名港人均報稱身處安全地方。政府已與阿聯酋航空作出安排，有14人今日乘坐直航抵港。
政府今晚公布，積極為滯留中東地區的港人提供協助。截至今午（8日）5時，入境事務處共接獲約810名身處中東的港人查詢，包括最新航班及行程安排，其中逾370人已安全離開，其餘查詢的440名港人均報稱身處安全地方，入境處會繼續與相關港人保持聯絡。
3月4日 首批滯留杜拜港人回港
14人獲安排乘坐阿聯酋航空今日直航回港
政府又指，已與阿聯酋航空作出安排，今日共14人乘坐阿聯酋航空的直航回港。政府會繼續派員前往杜拜機場支援及協助港人理順離境安排，並爭取在航空情況許可下，盡快恢復更多回港航班。
