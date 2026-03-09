劉慕裳目標贏取亞運　勉勵年輕人追夢：千萬不要怕追一個遠大目標

在2025年連奪世界運動會和世界空手道個人形項目錦標賽奪得金牌的空手道運動員劉慕裳，接受訪問時說，勝出世界錦標賽是她最大個人目標，今年目標是在名古屋亞運勝出，「希望再拿一次金邊袍。」



她由11歲開始學習空手道，逐步增強能力，於2017年擊敗當時的「不敗女王」清水希容。對於那些懷抱遠大夢想的年輕人，她說：「千祈唔好怕去追一個遠大的目標。你話想做世界冠軍，側邊的人笑你，千萬不要介意，因為佢哋冇諗過做世界冠軍。你想做世界冠軍，已經是第一步。」



身披象徵年度總冠軍的「金邊袍」的劉慕裳，為港隊締造歷史，榮登空手道個人型「世一」寶座。（基金會提供圖片）

劉慕裳2026年目標是贏取亞運金牌。（基金會提供圖片）

劉慕裳接受大灣區共同家園青年公益基金專訪，提到因看到兄長參加空手道，覺得很型，又，愛和人鬥，故11歲開始接觸空手道。「我和一些身型比我高大，或者力量比我更加強的對手比賽，結果擊敗他們。巧合地，裁判喜歡看到我速度的演繹，2015年我轉做全職運動員之後，就開始想，若果我把全副心機投放下去，我的路可以行幾遠？就當是一個實驗。」

劉慕裳受哥哥劉知名啓發而接觸空手道。（基金會提供圖片）

「個人形」空手道需要極致想像力 假想和對手攻防動作

她參加個「個人形」空手道，其實是怎樣的？「『個人形』好像對着空氣盲目揮拳，其實不是，它需要極致的想像力，假想一個與自己同身高同體重的對手，你要演練預設的攻防動作。每一組動作都有它演繹的意思，我專攻的流派是以速度為主。但比賽中，八成選手都打這些拳，我憑什麼取勝？我要有什麼不同之處？由於這些拳已有既定的動作，我覺得最有創意之處，是節奏。」

「形」的評判標準包括速度、力量、節奏和定點的穩定性。她的教練曾指出，她的特色是「跳完落地，好似揼釘那樣食咗落地，又好似一張相，唔郁」，充份體現核心力量與時機的完美結合，有着強烈的感染力，讓她的表演贏得裁判的激賞。

劉慕裳憑藉難度極高的「北谷屋良公相君」套拳勇奪多個金牌。（基金會提供圖片）

2017年5比0完勝日本「不敗女王」 成職業生涯轉捩點

在空手道界，日本選手長期處於壟斷地位，擊敗他們幾乎是所有外國選手的夢想。對劉慕裳而言，最特別的勝利莫過於2017年擊敗當時的「不敗女王」清水希容的比賽，是她職業生涯的轉捩點。

「當時從未有外國選手擊敗過她，所以外國選手對她，都會自動棄權，等參加圍拳賽，爭銀和銅。但我教練話，用你用最好套拳和她打，唔好畀佢咁容易贏。」那一仗，劉慕裳以5比0完勝。「全場為我開心，面對強國不要放棄，更加需要挑戰自己，或者試一試，和他們的距離有多遠，這才可進步。」

劉慕裳2017年打破當時的「不敗女王」清水希容的連勝記錄。（基金會提供圖片）

花9個月克服「北谷屋良公相君」拳法 屢奪大賽金牌

在劉慕裳眾多套拳中，有一套名為「北谷屋良公相君」（Chatanyara Kushanku），是她極花心思，最有代表性的套拳。2020年獲得奧運銅牌時，她也是打這套拳，這套帶來榮耀的拳，曾是她最大的恐懼。

劉慕裳憑藉難度極高的「北谷屋良公相君」套拳勇奪多個金牌。（基金會提供圖片）

「我去年不太順利，花了九個月克服對這套拳的恐懼。」那段時間，她信心不足，在巴黎決賽中選擇一套難度低一點。出乎意料之外的是，即使沒有失誤，卻輸許多分數，觸發她深刻的反思。

她的兩位教練堅持認為，必須克服，之後決賽要打「北谷屋良公相君」，必須面對這套難度極高的拳法。「人人都認為我出世，就為了打這套拳，咁適合我，偏偏我的自信心不夠。好吧，就算輸都要打。若我不夠強大去克服恐懼，試幾多次都不夠。」

在一個多月後的超級聯賽杭州站，她終於用這套拳，由逆轉勝，從此在連續六站超級聯賽中贏得金牌，包括2025年8月世界運動會、同年11月世界空手道錦標賽中擊敗日本強敵尾野真步奪冠。

劉慕裳在超級聯賽杭州站，用「北谷屋良公相君」套拳，從此逆轉勝。（基金會提供圖片）

指內地空手道水平進步很快

踏上運動員生涯的巔峰，運動心理學家提醒她，「你現在站在世界第一位置，不要往後望，不要望對手，一望便會慢下來，被對手超前。你繼續向前跑，做好自己，和你自己競賽。」

她說：「內地空手道水平進步很快，先不講套拳，對打方面一開始發展，便出了一位世界冠軍叫李紅。他們的技術無可挑剔。近年無論團體形或個人形，都愈來愈好，無論澳門或內地，多做交流，可拓闊眼界，帶來更多賽事的機會。」

劉慕裳（左二）2025年年底榮獲Grand Winner。（基金會提供圖片）

勉勵年輕人：千祈唔好怕去追一個遠大目標

對於那些懷抱遠大夢想的年輕人，她說：「千祈唔好怕去追一個遠大的目標。你話想做世界冠軍，側邊的人笑你，千萬不要介意，因為佢哋冇諗過做世界冠軍。你想做世界冠軍，已經是第一步。」

談到未來，她說最大個人目標已經達成，是剛剛勝出的世界錦標賽，「我2024年給自己的目標，是拿到一件金邊袍，資格是當上Grand Winner，必須是四站超級聯賽總分最高分選手，另一個贏取金邊袍的條件，是勇奪世界錦標賽冠軍，沒想過自己兩件金邊袍都贏到，未來目標是贏取亞運。亞運前有四站超級聯賽，和亞洲錦標賽，很希望保持動力，直至亞運。我未來目標，放在所有比賽金牌上。希望再拿一次金邊袍。」

回顧過去的歷程，劉慕裳淡然道：「冇乜行錯路，即使行錯了，也是必須經歷的，因為有了這些經歷，才會有今日思想的我。」