2025回顧｜蔡俊彥劉慕裳首膺世界冠軍　港將全運世大運大豐收

回首2025年，香港運動員以佳績留住港人眼球，世界第一﹑世界冠軍等殊榮盡是港將們的囊中物。縱然沒有奧運會﹑亞運會等大賽，香港運動員在全運會﹑世界大學生運動會及世界運動會等綜合運動會，同樣獲得佳績，振奮港人人心。



2025回顧｜蔡俊彥劉慕裳 港產世一兼世界冠軍

香港劍擊隊近年屢創歷史，曾稱霸各項大賽，只差世界冠軍的頭銜。香港男子花劍代表蔡俊彥（Ryan），捱過年初的低潮，5月贏得上海大獎賽冠軍，展開夢幻走勢，緊接稱霸亞洲錦標賽及世界錦標賽，一口氣膺雙料冠軍，三連冠登上世界第一，亦是香港劍擊第三人。Ryan月初在福岡站世界盃封王，一年內贏盡世錦賽﹑亞錦賽﹑大獎賽﹑世界盃。

蔡俊彥成為首名香港劍手贏得世界冠軍。（資料圖片／中國香港劍擊總會圖片）

空手道女將劉慕裳（Grace）生涯中獲獎無數，曾登上不同的頒獎台，自去年登上世界第一的位置後，衝擊生涯首面世界錦標賽金牌，是她2025年的最大目標。Grace先在今年8月在成都出戰世界運動會，以近乎完美表現力壓強敵﹑日本選手尾野真步，首次稱霸世運會。然而，這面金牌只是過程，來到11月尾在埃及開羅舉行的世界錦標賽，決賽再遇日本好手，劉慕裳再挫尾野真步，第4度登上世錦賽頒獎台，終於踏上最高一級，首膺世界冠軍。

劉慕裳首度稱霸世界錦標賽。（資料圖片／Getty Images）

單數年通常不是大賽年，2025年分別舉行的全運會﹑世界大學生運動會及世界運動會，香港運動員的成績同樣亮眼。

2025回顧｜全運會9金2銀8銅創史上最佳

「小女車神」李思穎在今屆粵港澳全運會中，三度登上頒獎台最高一級，先在跨境的公路單車衝刺力壓一眾對手，蟬聯冠軍，然後返回將軍澳單車館的主場，夥拍梁穎儀稱霸女子麥迪遜賽，再在女子全能賽以一分險勝勁敵，個人袋走三面金牌，成為全運史上單屆最多金牌的港將。

李思穎成為史上首名香港運動員單屆贏得三面全運金牌。（廖雁雄攝）

何詩蓓在今屆全運的金牌數目，僅次於李思穎，這名港將在強項女子200米贏得全運首金，再在100米自由泳封后，其後在5分鐘內接連出戰50蛙及50自，雙雙摘下銅牌。另外，何甄陶在男子50米自由泳贏得男子隊史上第一金，同樣寫下歷史。

何詩蓓今屆全運會摘下兩金兩銅。（新華社）

何甄陶在男子50米自由泳決賽奪得金牌。（資料圖片／新華社）

擁有張家朗﹑蔡俊彥兩大皇牌的香港劍擊隊，力爭全運史上首面劍擊金牌，兩名花劍代表未能在個人賽鎖定金牌，張家朗﹑蔡俊彥其後聯手，偕梁千雨及吳諾弘合作出擊團體賽，先在8強力克浙江，再挫江蘇，然後在決賽擊敗福建，贏得第一金，香港劍擊隊今屆全運共獲得1金1銀2銅。

另外，港隊帆船代表貝俊龍及香港男子七人欖球隊先後奪金，港隊一共9金2銀8銅的史上佳績。

香港男子花劍隊贏劍擊港隊首面全運金牌。（梁鵬威攝）

香港男子七欖在啟德體育園贏得主場第一金。（資料圖片）

2025回顧｜世大運﹑世運會大豐收

今年7月在德國萊恩魯爾舉行的世界大學生運動會，香港隊憑佘繕妡在女子重劍衛冕，以及陳顥樺／姚鈞濤在乒乓男子雙打封王，錄得2金1銀4銅。緊接在成都上演的世界運動會，除了劉慕裳空手道形奪金，兩名武術代表楊頌熹及沈曉榆贏得兩面金牌，港隊以3金2銀1銅作結，創下歷屆世運會的最佳成績。

楊頌熹奪得香港隊今屆世運會第二金。（港協暨奧委會提供）

2025回顧｜佘繕妡創生涯新高 男重小將締歷史

當江旻憓淡出劍壇﹑改變跑道後，佘繕妡成為港隊女子重劍的領軍人物，今年1月在多哈站重劍大獎賽迎來突破，過關斬將後首勝國際賽，完成世界錦標賽後升上世界排名第四，創下生涯新高。

由袁諾文﹑徐浤展﹑高映川、黃至晧組成的香港青年男子重劍隊，今年4月在無錫寫下歷史，先後力克荷蘭﹑德國及烏克蘭，雖四強不敵加拿大，銅牌戰惡鬥匈牙利，以45：43力挫強敵，摘下銅牌，亦是港隊第一次在世青賽拿下團體獎牌。

佘繕妡在多哈站大獎賽首度封后。（中國香港劍擊總會圖片）

男重四子高映川﹑徐浤展﹑黃至晧﹑袁諾文在今年世青賽締造歷史，摘下港隊史上首面團體獎牌。（FIE圖片）

2025回顧｜黃鎮廷偕師弟陳顥樺登男雙世一

早前在紅館結束WTT香港總決賽，為香港掀起一股乒乓熱潮，由大師兄黃鎮廷夥拍師弟陳顥樺，在8月贏得WTT瑞典大滿貫冠軍，聯同6月的WTT挑戰賽薩格勒布站冠軍，加上兩度晉身決賽，「黃陳配」升上男雙的世界排名第一。

今年10月在印度布巴內什瓦爾（Bhubaneswar）舉行的亞洲乒乓球團體錦標賽，由黃鎮廷﹑陳顥樺﹑姚鈞濤﹑何鈞傑﹑林兆恒組成的港隊男團擊敗印度及中華台北，首度躋身團體亞錦賽決賽，面對強陣的中國隊，即使以0：3告負，獲得亞軍仍創下史上最佳成績。

黃鎮廷與陳顥樺獲得WTT大滿貫瑞典站冠軍，升上男雙世界第一。（WTT圖片）

港隊男團相隔16年再登頒獎台，獲得團體亞錦賽銀牌。（乒總之友Facebook）

2025回顧｜鄧謝配復出即膺亞洲冠軍

戰畢2024年年終賽，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪宣布暫時休息，鄧俊文曾夥吳芷柔參戰混雙，「鄧謝配」4月在寧波的亞洲錦標賽再「合體」，暫休復出後即打出驚喜，四強戰力挫中國的「世一」組合蔣振邦／魏雅欣，再擊退日本的綠川大輝／齋藤夏，以金牌宣告強勢回歸。

鄧俊文和謝影雪相隔4個月再組合，即奪得亞錦賽冠軍。（Getty Images）

2025回顧｜黃澤林美網締歷史

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）在美國網球公開賽突破資格賽，生涯首度殺入正賽圈，成為公開賽史上香港第一人。連過三關的黃澤林，正賽圈延續勇態，直落三盤擊敗美國的高華捷域（Aleksandar Kovacevic），然後再挫澳洲球手禾頓（Adam Walton），挑戰15號種子魯比夫（Andrey Rublev），激戰五盤惜敗，32強止步，依然寫下香港網球的新一章。