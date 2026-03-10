中東局勢｜油價飆升　香港市民要捱貴電　專家料兩電勢加燃料費

【加電費／燃料調整費／伊朗／以色列／美國】美國和以色列攻打伊朗，導致油價周一（9日）飆升至每桶逾100美元，所產生的「蝴蝶效應」即將殺到香港。世界綠色組織行政總裁余遠騁周一（9日）在電台節目表示，現時兩間香港電力公司都有採用天然氣作燃料，部分來自卡塔爾，由於中東局勢升溫，加上沙特停產，電費將會上調，升幅則視乎燃油費價格。



翻查資料，2022年俄烏戰事升溫後，兩電燃料調整費均增加。及至2023年更分別加到每度電62仙及82.5仙。其後2024、2025及今年年初均下降，不過隨中東局勢緊張，電費可能再度上升，余遠騁預計今次升幅或比俄烏戰事更大。



以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，中東局勢緊張，全球能源供應受影響。本港電費有機會上調。（資料圖片/夏家朗攝）

俄烏戰事初期推高燃料調整費 三人家庭一度月付多約$40

翻查資料，2022年俄烏戰事升溫後，兩電燃料調整費均增加。及至2023年更分別加到每度電62仙及82.5仙。以三人家庭、每月用275度電計算，每戶要多付約40元。其後2024、2025及今年年初均下降，本月回落至2022年初水平，港燈每度電收34仙、中電則收39.2仙。

余遠騁：兩電採用天然氣作燃料 沙特停產將影響對本港供應

世界綠色組織行政總裁、能源諮詢委員會前委員余遠騁則稱，受中東局勢影響，電費或會再進一步上升。他指現時兩間香港電力公司都有採用天然氣作燃料，其中港燈天然氣佔比較大，部分來自卡塔爾，中東局勢緊張，加上沙特宣布停止生產，或影響對本港的天然氣供應。

世界綠色組織行政總裁、能源諮詢委員會前委員余遠騁預計，隨戰事升溫，本港電費有機會上升，升幅則視乎戰事時間以及電力公司庫存。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

電費加幅視乎燃油費升幅 料此次戰事影響範圍大

本港電費主要由基本電價及燃料調整費組成，余遠騁指出未來電費加價幅度將視乎燃油費升幅。被問如何增加電費穩定度？余稱以往會呼籲尋找更多供應源頭，去不同國家購買，惟是次戰事牽涉範圍大，難避免中東外的其他地區不受影響。