中東局勢｜油價飆升 香港市民要捱貴電 專家料兩電勢加燃料費
撰文：賴卓盈
出版：更新：
【加電費／燃料調整費／伊朗／以色列／美國】美國和以色列攻打伊朗，導致油價周一（9日）飆升至每桶逾100美元，所產生的「蝴蝶效應」即將殺到香港。世界綠色組織行政總裁余遠騁周一（9日）在電台節目表示，現時兩間香港電力公司都有採用天然氣作燃料，部分來自卡塔爾，由於中東局勢升溫，加上沙特停產，電費將會上調，升幅則視乎燃油費價格。
翻查資料，2022年俄烏戰事升溫後，兩電燃料調整費均增加。及至2023年更分別加到每度電62仙及82.5仙。其後2024、2025及今年年初均下降，不過隨中東局勢緊張，電費可能再度上升，余遠騁預計今次升幅或比俄烏戰事更大。
俄烏戰事初期推高燃料調整費 三人家庭一度月付多約$40
翻查資料，2022年俄烏戰事升溫後，兩電燃料調整費均增加。及至2023年更分別加到每度電62仙及82.5仙。以三人家庭、每月用275度電計算，每戶要多付約40元。其後2024、2025及今年年初均下降，本月回落至2022年初水平，港燈每度電收34仙、中電則收39.2仙。
余遠騁：兩電採用天然氣作燃料 沙特停產將影響對本港供應
世界綠色組織行政總裁、能源諮詢委員會前委員余遠騁則稱，受中東局勢影響，電費或會再進一步上升。他指現時兩間香港電力公司都有採用天然氣作燃料，其中港燈天然氣佔比較大，部分來自卡塔爾，中東局勢緊張，加上沙特宣布停止生產，或影響對本港的天然氣供應。
電費加幅視乎燃油費升幅 料此次戰事影響範圍大
本港電費主要由基本電價及燃料調整費組成，余遠騁指出未來電費加價幅度將視乎燃油費升幅。被問如何增加電費穩定度？余稱以往會呼籲尋找更多供應源頭，去不同國家購買，惟是次戰事牽涉範圍大，難避免中東外的其他地區不受影響。
油價破百 國泰航空燃油對沖少過30% 中東戰火如何燒股價？中東局勢｜入境處：逾370港人安全離開 440人身處當地安全地方中東局勢｜陳茂波料對本港直接影響不大 可按業界需要推支援中東局勢｜入境處︰逾300港人安全離開 今日7人獲安排坐直航回港