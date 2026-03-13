好市民獎｜手機維修店主識破假投資App　苦勸婆婆1小時阻失血汗錢

手機維修店主李浩權去年收到兩名婆婆查詢，希望他幫她們啟用一個投資應用程式，並投入資金。李浩權檢查後認為該應用程式相當可疑，查看證監會資料後，證實為投資騙局。他用一小時向兩名婆婆解釋，勸她們刪除程式，切勿再投放金錢。他表示，近年幫長者客戶維修電話時，發現不少人曾與懷疑騙徒在通訊軟件上有來往，他不斷呼籲他們警惕騙案。



李浩權獲警方頒發好市民獎，他稱從未幻想過自己會獲獎，「見到街坊有難，我都好想真正幫到佢哋，唔想佢哋被騙錢，始終𠵱家賺錢都好辛苦。」



李浩權(左)去年12月成功幫兩名婆婆發現投資騙局，他在在社交媒體上分享事件經過，呼籲公眾提高防騙意識，並推廣防騙資訊，獲警方頒發好市民獎。（湯志遠攝）

警方3月14日舉辦好市民獎頒獎禮2025，嘉許80名協助警方防止和偵破罪案，以及拯救生命的市民。圖為警方公共關係部督察石信毅（左）聯同得獎者李浩權（中）和歐陽浩一（右）接受訪問。（湯致遠攝）

2婆婆到店冀助投資應用程式身份驗證 得獎店主查是投資騙局程式

2025年好市民獎頒獎典禮將於周六（14日）舉行，嘉許80名協助警方偵破罪案和拯救生命的好市民及6間好機構。

得獎者之一李浩權經營手機維修店接近10年，有不少長者客人。去年12月，兩名婆婆到其店内，希望他幫她們進行一個投資應用程式的身份驗證，並投入資金。李查看應用程式後，馬上認出是新聞報道過的虛假交易所，他再到證監會網站求證，證實為投資騙局。

李浩權在社交媒體上分享她與兩名婆婆的對話，婆婆指曾在該詐騙應用程式中投入3萬多元資金。（手機維修店instagram）

兩名婆婆並表示，如要取回應用程式内的資金，需要先支付手續費。（手機維修店instagram）

詐騙程式列明取回資金要交手續費及解凍金 花一小時解釋才說服2婆婆

李浩權隨即勸婆婆刪除程式，對方初時仍不相信，他用一小時解釋，最終說服她們。

李浩權表示，當時兩名婆婆已下載該應用程式半年，期間其賬戶資金有持續增長，他料二人已投放逾十萬元。他說，該應用程式會在用戶每次取回資金時，收取30%手續費以及一筆解凍金，而兩名婆婆未試過取回資金。

店主社交媒體上分享事件經過籲公眾提高防騙意識

李浩權在社交媒體上分享事件經過，呼籲公眾提高防騙意識，並推廣防騙資訊，獲警方頒發好市民獎。他稱從未想過會獲獎。

見到街坊有難，我都好想真正幫到佢哋，唔想佢哋被騙錢，始終𠵱家賺錢都好辛苦。 好市民獎得主李浩權

李浩權說，近年幫長者客戶維修電話時，發現不少人曾與懷疑騙徒在通訊軟件上有來往，他亦不斷呼籲他們警惕騙案。他希望市民多關心身邊的長者，避免騙案發生。「可能一個message（訊息），已經阻止到。」