好市民獎｜大學生車廂内英勇制服持天拿水男：勿看輕自己能力

2025年4月，一名男子在港鐵車廂内手持天拿水滋擾乘客，不少人受驚，更一度爆發肢體碰撞。曾為港隊賽艇運動員的大學四年級學生歐陽浩一，馬上聯同另外三名乘客一同制服該男子，再由車站職員協助報警。該名男子之後被捕及判監四個月。



歐陽浩一說，當時見到車廂内有不少長者和幼童，電光火石間，他只想着要確保其他人的安全，便馬上上前制止，「好似《論四端》入面個故事咁，你見到個小朋友跌落井，你唔會因為功名利祿去幫手，而係因為人性中嘅善而去幫手，我當刻好體驗到。」他因此獲頒2025年好市民獎，他說：「唔好睇小自己能力，唔好睇小每一個舉動。」



警方3月14日舉辦好市民獎頒獎禮2025，嘉許80名協助警方防止和偵破罪案，以及拯救生命的市民。圖為警方公共關係部督察石信毅（左）聯同得獎者李浩權（中）和歐陽浩一（右）接受訪問。（湯致遠攝）

歐陽浩一(右)去年4月，在港鐵車廂内與3名乘客，一同制服一名持易燃物滋擾他人的男子。（湯致遠攝）

2025年好市民獎頒獎典禮將於周六（14日）舉行，嘉許80名協助警方偵破罪案和拯救生命的好市民及6間好機構。

犯人屯馬線列車內拿天拿水問其他乘客「你嗦唔嗦啊？」

事發於去年4月11日，屯馬線一列駛往烏溪沙方向的列車，一名男子手持一瓶天拿水詢問，其他乘客「你嗦唔嗦啊？」有乘客受驚逃竄，有人更一度跟他爆發衝突。

歐陽浩一憶述，當時正值中午12時，車廂内有不少長者接送孫兒下課。他擔心其他長者幼童受傷害，便馬上上前聯同另外三名乘客，將該名男子制服在地上。

香港賽艇運動港隊代表李啓龍（左）與歐陽浩一（右）2020年出戰「賽艇環島大賽」的「公開雙人雙槳艇」組別。（資料圖片／香港遊艇會）

得獎者曾是港隊賽艇運動員 事發時只想確保其他乘客的安全

歐陽浩一曾是港隊賽艇運動員，現時亦是學生運動員，他指當時有信心處理事件，事發一刻並沒特別擔心自己，只想確保其他乘客的安全，「好似《論四端》入面個故事咁，你見到個小朋友跌落井，你唔會因為功名利祿去幫手，而係人性中嘅善而去幫手，我當刻好體驗到。」

歐陽浩一（右）說，事發一刻並沒特別擔心自己，只想確保其他乘客的安全。（湯致遠攝）

歐陽浩一表示，做運動員的經歷令他明白互相幫助的重要性，加上教練時常教導他凡事要盡善盡美，盡自己最大努力，「係呢件事中，我能夠做到最大努力就係唔好令呢件事升溫。」他於今年獲頒發2025年好市民獎，他說不要看小自己能力。

唔好睇小自己能力，唔好睇小每一個舉動，有時甚至唔需要好大舉動，可能只係講一句多謝，已經可以令人好開心……做一個善良嘅好人，如果大家多啲關懷身邊人，甚至呢件事都唔會發生。 好市民獎得主歐陽浩一

10歲小學生花槽發現有白色粉末透明膠疑是毒品 帶到警署報案

今屆80名獲獎市民中，最年輕的只有10歲。就讀小學的田澤豪去年4月，放學時途徑屋邨花槽，發現裝有白色粉末的透明膠。他懷疑這些粉末是毒品，遂帶到警署報案。警方稱贊其具「見疑即報」精神，防止可疑物品落入他人手中進行不法行為。

81歲機警外父助破假女婿來電騙案

最年長的得獎者81歲黎觀煌，去年3月收到報稱女婿來電，指自己被捕，須繳付8萬元保釋金。他感到可疑並向女兒查問，之後發現是騙案，其後再次接到對方來電，要求見面繳付保釋金。他立即報警求助，配合警方行動假裝應約，最終協助警方拘捕兩名騙徒。