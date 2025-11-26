孫玉菡專訪｜照顧者資料庫擬納三無大廈　資源由「搵」轉「幫」

本港老齡化問題嚴重，「以老護老」愈趨普遍，加劇照顧者負擔。施政報告預留每年5億元經常開支加強支援照顧者，並打通社署、醫管局和房委會數據，設立平台識別照顧者。勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時透露，平台設立四個月已協助2,100宗高危照顧者入院個案及1,300戶隱蔽長者，坦言「過去更多資源放在『搵』，現在更多資源放在後續的『幫』」，透露下階段將打通房協資料庫，並嘗試納入「三無大廈」，希望擴大數據庫識別有需要長者。



年滿65歲的長者佔總人口比例近四分一，有社福機構代表倡議設立「安老事務司」提升決策力。孫玉菡認為，勞福局與安老事務委員會在安老政策上配合得很好，涉更廣闊政策層面的，則由政務司副司長領導的「社會高齡化對策工作組」跨局協調，包括銀髮經濟、醫療需要、城市設計等。



孫玉菡表示，「我們最擔心的是一些老人家、殘疾人士的照顧者突然間病了、進了醫院，被他照顧開的一個家沒有人管，怎麼辦呢？」（夏家朗攝）

打通醫管局和房委會資料庫 識別2,100宗照顧者入院個案

社署今年7月，連結醫管局和房委會數據，建立首階段支援照顧者數據平台。孫玉菡接受《香港01》專訪時表示，平台首階段收集約兩萬名高危照顧者數據，「一萬人是拿低收入照顧者津貼，一萬人是房委會屋邨的高風險長者」。

照顧者一住院，醫護系統就會給我們彈信息，我們第一步就是去找被照顧者。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡表示，系統目前已識別到2,100宗照顧者生病入院案例。「絕大多數照顧者入院前都會安排好被照顧者的照料，唯一有三宗是什麼都沒有做的，我們就緊急幫他安排醫療、身體照顧。」他強調數據平台重要性，「有了這個系統，起碼這三宗我們可以確保不出事」。

對於人口老齡化日趨嚴重，孫玉菡表示，「盡可能在未有事之前，就已經放緊他，這個就是我們的願景。」（夏家朗攝）

下階段打通「三無大廈」及房協數據 由「搵」轉「幫」

平台下階段會再擴展數據庫，孫玉菡透露會將高風險長者分為三類處理，「公屋、私樓、『三無大廈』」，下一步目標是「三無大廈」及房協屋邨的「老友記」，惟承認 「『三無大廈』沒有已有的數據，所以要想辦法的。」

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（夏家朗攝）

其中一個方向是透過社署資料庫，識別領取綜援、長生津、生果金、傷殘津貼等「老友記」的地址資料，與已知的「三無大廈」地址比對，找出目標住戶，「主要希望節省『搵』的工作，過去大量資源放在『搵出來』，現在資源更多放在後續的『幫』」。至於非服務使用者，則需依靠較人手的方法識別。

考慮計劃擴展至私樓

被問及會否將計劃擴展至私人樓宇，孫玉菡表明會考慮，但指出 「私樓不同於公屋，公屋我們上到樓，私樓你不是隨便關上去就可以進去的，用家心態也不同」， 需與業主立案法團、物管公司等商討合適的接觸方式。他強調，最重要是找到又符合經濟效益，又讓受助對象接受的方法。

我不會用難搞這個角度去想，我反而想用什麼方法最巧妙地找到他（高風險長者） ，又有經濟效益，他又接受的。 勞工及福利局局長孫玉菡

支援照顧者計劃已擴展至全港18區

勞福局早前推出支援照顧者試點支援計劃，針對75歲以上、領取低收入照顧者津貼的人士及住公共屋邨的「單老」及「雙老」，通過結合數據平台精準識別有需要人士，及早介入提供援助，今年暑假率先在沙田及觀塘試行，關愛隊會將有需要長者和照顧者轉介至社會福利服務單位。80萬公屋戶當中有20萬屬於長者戶，相信不少是「單老」或「雙老」。

對於私樓和三無大廈會不會「難搞」，孫玉菡強調，「我不會用難搞這個角度去想，我反而想用什麼方法最巧妙地找到他，又有經濟效益，他又接受的。」（夏家朗攝）

孫玉菡透露，支援計劃已逐步拓展到全港18區，關愛隊總共探訪了21,600戶目標家庭。「知道他自己住，就上去拍門看看他，跟他聊聊天，看他需不需要幫助」，通過這樣的方式，關愛隊發現其中1,300戶有照顧需要，但從未尋求協助，當局已轉介社福機構跟進。

這1,300戶（有照顧需要的家庭）如果沒有大數據去找，就是隱蔽在社區，它不會自動出來。 勞工及福利局局長孫玉菡

設安老事務司？孫玉菡：勞福局配合得很好 副司負責協調

社聯主席管浩鳴日前提出設立更高層次的「安老事務司」統籌人口老化政策的建議。孫玉菡認為，若純粹從福利角度，現時勞福局及安老事務委員會已配合得很好，但若涉及更廣闊的政策層面，如銀髮經濟、醫療、城市規劃等跨局議題，則由政務司副司長領導的「社會高齡化對策工作組」負責協調。孫玉菡認為，當工作組提交報告訂定未來方向，大家就跟著這個方向走。

