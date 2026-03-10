中東局勢｜逾420港人安全離開當地　410人滯留　全身處安全地方

【伊朗／以色列／美國】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，局勢不斷升溫，戰火波及阿聯酋杜拜等地，大批港人滯留當地不能回港。根據入境處資料，截至周一（9日）5時，累計有逾420人已安全離開，滯留的410名港人均報稱身處安全地方。政府爭取在航空情況許可下，盡快恢復更多回港航班。



根據入境處資料，截至今午（8日）5時，有逾370人已安全離開。（入境處）

政府周一晚公布，繼續為身處中東當地的港人提供協助。截至周一下午5時，入境事務處共接獲約830名身處中東的港人查詢，包括最新航班及行程安排，其中逾420人已安全離開，其餘查詢的410名港人均報稱身處安全地方，入境處會繼續與相關港人保持聯絡。

▼3月4日 首批滯留杜拜港人回港▼



+ 14

阿聯酋航空盡量每日安排一班直航客機由迪拜返港

就中東往返香港的航班情況，港府表示，迪拜國際機場已於3月2日起恢復有限度運作，現時從當地起飛的航班主要由阿聯酋當地的航空公司營運。運輸及物流局一直與阿聯酋航空(Emirates)保持聯繫，在航空安全許可下，阿聯酋航空已於3月4日起盡量每日安排一班直航客機由迪拜返港。

根據迪拜國際機場網站資料顯示，由迪拜出發前往其他國家或地區的航班選擇亦較早前有所增加，相信現時相關航班能應付有需要由迪拜返港旅客的需求。

多哈及阿布扎比國際機場逐漸恢復有限度運作

政府稱，據了解，多哈國際機場及阿布扎比國際機場亦正逐漸恢復有限度運作，惟兩地前往香港的直航航班皆未復航。政府會繼續與營運中東航線的航空公司保持緊密聯絡，爭取在航空情況許可下，盡快恢復更多回港航班。政府亦會繼續作適當安排，協助有需要返港的港人。