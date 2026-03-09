電訊職員涉強姦女兼職脫罪 獲取回訟費 認家中藏大麻罰8000元
撰文：朱棨新
出版：更新：
電訊商男職員約18歲女同事到其住所出席同事聚會，涉嫌一夜兩度強姦女同事，惟經審訊後，上周五被7名男陪審團一致裁定全部強姦罪不成立。但警方就強姦案拘捕男職員時，在其住所檢獲大麻。男職員早前承認1項藏毒罪，法官杜麗冰今(9日)在高等法院判他罰款8000元。
此外，辯方申請取得強姦案審訊時的訟費，獲法官批准。
經審訊被裁,兩項強姦罪不成立
被告彭勵進，38歲，原被控兩項強姦罪，指他於2021年4月20日，在荃灣青龍頭村一單位內，兩度強姦案發時18歲的X。由7男組成的陪審團上周五退庭商議約3小時後，一致裁定被告兩項強姦罪均不成立。
開審前認單位內有大麻
此外，他早前承認一項管有危險藥物罪，指他於2021年4月30日，在同一單位管有3.36克草本形態的大麻。
求情稱已離開原本任職的電訊公司
辯方今求情時指，被告涉案時在CSL工作，其後已離開該公司。他現時受僱於其他電訊公司，有穩定收入。涉案大麻是被告自用。法官杜麗冰考慮涉品大麻的份量，判處罰款8000元。
案件編號：HCCC136/2023
電訊員工涉兩姦女兼職 同事聚會得2人出席 姦完一次被推床再姦電訊職員涉一夜兩姦18歲女兼職 7男陪審團一致裁定罪名不成立英女報稱遭銀行家強姦 調查揭女向男索10萬鎊 反被裁勒索罪成19歲男酒店房姦14歲少女後 再毆少女男友至失知覺 囚4年10月消防員涉姦女友人 事主稱喝白酒覺暈醒來得悉搞咗嘢 強姦罪成消防員涉姦女友人 省開瓶費誘到單位煮食 女方醒來獲告知已性交