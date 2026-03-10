勞福局倡院舍設護理保健師　兩院籌備課程　料今年第三季開辦

院舍人手不足，勞工及福利局今日（10日）向立法會提交文件，提出在社福界增設護理保健師，並納入法例成為院舍法定護理人員，日後院舍可聘用登記護理保健師，以滿足法定人手要求。當局計劃今年第二季向立法會提交修例建議，按「先訂立、後審議」程序進行審議。勞福局又透露目前已有兩間院校積極籌備保健師文憑課程，預計最快今年第三季推廣招生及開辦。



顧問報告建議 專責院舍護理及保建工作

社會福利署在去年1月公布「香港提供保健和康復服務的院舍員工之技能及資歷要求」顧問研究報告，報告建議在社福界增設護理保健師，在安老院和殘疾人士院舍等社福單位專責擔任護理及保健工作，履行相當於登記護士的職責，從而培育社福界專屬專業護理人才，促進業界持續穩健發展。

勞福局今日（10日）向立法會福利事務委員會提交文件，建議參照現行院舍主管和保健員的規管安排，在附屬法例中設立護理保健師註冊制度，由社署負責處理該職級的註冊、評核、申報及投訴等事宜，確保護理保健師的職級和專業能力水平受有效監管。

照顧院舍。（資料圖片）

院舍可聘護理保健師以滿足法定人手要求

現時高度照顧院舍在指明時間內的11小時期間，每30名住客須有1名保健員，就此規定而言，1名護士可視為等同於2名保健員；中度照顧院舍則要求在指明時間內的6小時期間，須有1名護士，或每 60名住客須有1名保健員。

訂立附屬法例 擬今年第二季向立法會建議

勞福局建議，在維持現行法定人手要求不變的前提下，將護理保健師引入有關附屬法例，讓院舍可聘用登記護士或護理保健師以符合上述法定人手要求。局方計劃在今年第二季向立法會提交有關修例建議，按「先訂立、後審議」程序進行審議。

梁軼嵐說，與老人相處其實很開心，不少老人家很關心自己。（梁鵬威攝）

護理保健師申請費用245元 與保健員相同

申請成為護理保健師的人士，需要為社署署長指明的資格的人士才可申請註冊。註冊有效期則不超過５年，申請人可在註冊屆滿前申請續期；社署署長可就有關註冊或續期施加條件，例如須修讀持續進修課程。至於註冊費用為245元，續期註冊費用為190元，與保健員須支付的費用相同。

總學習時數最少760小時

護理保健師專業文憑課程，總學習時數最少760小時，涵蓋理論與實踐，包括最少480小時面授時數和最少280小時實習時數。當局稱會邀請現職已擔任註冊保健員不少於3年的人士報讀，入讀課程的學歷要求也與登記護士（普通科）訓練課程一致。

在培訓方面，局方指，社署持續與香港學術及職業資歷評審局 和多個培訓機構溝通，探討開辦專業文憑課程的具體課程安排。現時有兩家具備開辦資歷架構級別五課程的院校正積極進行籌備工作。視乎課程審核和籌備工作的進度，預期首屆課程可於今年第3季進行推廣、招生及開辦，預計兩家院校在 2026至27 年度，可各開辦一班爲期約一年的課程。每班名額約 30 個；首屆學員預期於2027年第三季修畢課程。 社署也將設立為期3年的護理保健師專業文憑資助計劃，為學員及其所屬院舍提供資助。