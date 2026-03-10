胡英明嘉許多名廉署人員　讚揚執法防貪等工作取得突破

廉政專員胡英明周二（10日）主持2025年廉政公署嘉許典禮，表揚廉署人員忠於使命、竭盡所能，並向香港國際廉政學院國際培訓中心人員及3名廉署人員頒發廉政專員嘉許狀。



2026年3月10日，2025年廉政公署嘉許典禮舉行。圖為廉政專員胡英明讚揚廉署人員忠於使命、竭盡所能。（廉政公署圖片）

2026年3月10日，2025年廉政公署嘉許典禮舉行。圖為香港國際廉政學院（廉政學院）國際培訓中心人員及3名廉署人員獲頒發廉政專員嘉許狀。（廉政公署圖片）

廉政學院成立兩週年，以革新手法為各地反貪機構提供專業培訓，進一步提升香港於國際反貪領域的影響力。另外，首席調查主任張淑儀，以及總調查主任唐宇鋒、謝曉峰在兩項複雜的貪污及串謀詐騙調查中，展現傑出領導才能和超卓調查能力。

此外，18名廉署人員以及法證會計組、電腦法證組、西九龍辦事處、宣傳創作組和研究及發展組的人員，分別獲頒執行處、防止貪污處及社區關係處的處長嘉許狀。另有多名人員獲頒助理處長嘉許狀。

胡英明亦在嘉許典禮上頒發紀念品，予早前獲政府頒發廉政公署卓越獎章的執行處處長（政府部門）蔡樹強及執行處處長（私營機構）莊家樂。

胡英明致辭時表揚廉署人員盡忠職守、鍥而不捨偵查貪污及相關罪行，在法證會計支援及提升數碼鑑證專業水平上默默耕耘，又積極推動以數碼科技堵塞貪污漏洞，並在宣傳教育方面不斷創新，將廉署打造成極具特色的廉政教育基地，有效傳遞反貪信息。

此外，胡英明亦提到，廉署近年在執法、防貪、教育及國際合作方面不斷取得突破，香港於多項國際廉政評級持續名列前茅。除與聯合國毒品和犯罪問題辦公室建立戰略夥伴關係，廉署並會全力配合國家「十五五」規劃，在建設廉潔「一帶一路」和「粵港澳大灣區」方面積極作為，為國家及全球反貪事業出一分力。

在典禮中，胡英明亦為逾70名不同職級的廉署人員頒授長期服務獎章、證書或紀念牌。