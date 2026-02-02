廉政專員率團出席APEC反貪會議　胡英明：一直實踐反腐敗宣言目標

廉政專員胡英明率領代表團出席亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）在廣州舉辦的反貪會議，進一步強化國際反貪交流。胡英明發言時表示，亞太經合組織自2014年發表及通過《北京反腐敗宣言》後，廉署一直有效實踐宣言目標，與不同地域的反貪機構簽訂多份合作備忘錄，強化反貪腐協作。



廉政專員胡英明(右三)率領代表團出席亞洲太平洋經濟合作組織在廣州舉辦的反貪會議。（廉政公署提供圖片）

胡英明今日表示，2026年中國成為亞太經合組織峰會及相關會議的東道主，將主辦多場高規格會議，是次會議是今年亞太經合組織「中國年」的首個反貪腐主題會議，接近全數經濟體成員均派員出席。廉署會循亞太經合組織今年的三大優先領域——「開放、創新、合作」，助力達成「建設亞太共同體，促進共同繁榮」的願景。

胡英明以中國香港代表身份發言表示，亞太經合組織自2014年發表及通過《北京反腐敗宣言》後，廉署一直有效實踐宣言目標，包括作為聯合國毒品和犯罪問題辦公室的戰略夥伴，合辦「亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」及「人工智能與科技應用之反貪專業課程」等國際活動，亦合編《監獄貪污風險管理指南》，更與不同地域的反貪機構簽訂多份合作備忘錄，強化反貪腐協作。

胡英明表示，《北京反腐敗宣言》在上一個馬年通過，今年迎接下一個馬年，廉署將繼續深化區域反貪腐合作，憑藉一國兩制的優勢，繼續落實宣言的各項目標，共同創建廉潔社會。

廉政專員胡英明表示廉署將繼續憑藉一國兩制優勢推動《北京宣言》，共同創建廉潔社會。（廉政公署提供圖片）

同行的廉署執行處處長 (私營機構) 莊家樂及多位廉署人員，在一連三日的反貪腐執法合作網絡會議和反貪腐倡透明專家工作小組會議上，分享運用大數據分析和人工智能工具協助貪污調查、追逃追贓的最新資訊和技術，以及科技防貪手法和創新反貪宣傳策略。

廉署執行處處長 (私營機構) 莊家樂和廉署人員(中及左)與各國代表交流反貪經驗。（廉政公署提供圖片）

會議後，胡英明與廉署人員同日拜訪廣東省監察委員會主要官員，交流粵港最新肅貪倡廉工作。明日（3日）胡英明將轉抵福建，分別拜訪福建省監察委員會和南平市監察委員會主要官員，商討反貪實務協作和培訓支援。

陪同胡英明出訪福建的廉署人員包括防止貪污處助理處長王嫣、執行處首席調查主任黃漢傑及總學院主任李梓軒。代表團將於星期四（5日）返港。