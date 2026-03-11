離島渡輪航線｜區議員指島民「硬食」加價　長者增幅最高近400%

4月1日起，6條主要離島渡輪航線的票價將調整，部份單程票加幅約12.5%。以中環往長洲平日普通船成人單程為例，票價由14.8元調升至16.7元，增幅約12.8%。離島區議員劉展鵬今日（11日）指，不認同渡輪公司的加幅及加價頻率過密，離島居民只能「硬食」加價。



他又指出，航線加價當月，長者乘車優惠亦會改為「兩元兩折」，即長者票價不再劃一兩元，增幅最高可達300%至400%，或影響長者居民因而減少出行。



4月1日起，6條主要離島渡輪航線的票價將調整。 (資料圖片/盧翊銘攝）

中環長洲航線加價逾12%

多條航線的票價將於4月1日起調整，其中「中環-長洲」航線周一至六，除公眾假期外，普通船的普通位成人單程票，將由現時14.8元加至16.7元，加幅為12.8%；豪華位由23.2元加至26.1元；高速船則由29.2元加至32.9元。

該航線在周日及公眾假期的票價亦同步上調，普通船普通位由22元加至24.8元，升幅為12.7%；豪華位由33.8元加至38元；高速船由42.3元加至47.6元，加幅12.5%。

運輸署。（資料圖片）

區議員：離島居民缺替代交代選擇 只能「硬食」加價

劉展鵬在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，不少區議員都不認同加價，離島居民缺乏替代交通選擇，面對頻繁且幅度較高的加價只能「硬食」。他補充說船公司上一次在2023年提出加價時，當時提出的加幅「甚至係嗌話要加價100%或者60%」；今次營辦商亦曾提出更高加幅，普通票加約30%，居民用的多程票則加20%，經磋商後才降至現時水平，劉展鵬批評營辦商的策略是「開天殺價」，政府「還錢」時即使只可加十多個百分比，亦比營辦商原來想要的加幅多。

新渡輪離島渡輪服務。（資料圖片/黃偉倫攝）

不過，他稱明白船公司的處境，營運成本在疫情後累積上升、疫情時亦不敢加價；預計未來燃油價格與人手成本增加，加上過去兩年員工未獲加薪，「將積咗幾年嘅加價一次過提出」。他續說，部份航線沒有其他營辦商願意接手，而且部分航線將取消慢船，「公道啲講」船公司有提升服務。

運輸署早前指，渡輪營辦商近年面對乘客量下跌的情況及營運成本持續上漲，有切實的需要調整票價，以確保各條渡輪航線能維持現有的服務水平。署方又表示，建議的票價調整已屬溫和，是「最低限度的調整」。

長者2元乘車優惠4月改「兩元兩折」 票價加幅最高近400%

劉展鵬指，離島渡輪航線加價當月，原本2元的長者及合資格殘疾人士乘車優惠將改為「兩元兩折」，他說這令離島長者同時面臨票價上升與優惠實際減少的雙重衝擊，可能導致長者出行成本倍增，加幅最高可達300%至400%；在假日高峰期，長者單程票將由2元增至約9元。劉展鵬亦稱，不少年輕人已搬離離島，留守的多為長者，擔心他們會因此更少外出、與家庭和社會聯繫減少，甚至會「被困孤島」。

▼六條主要離島渡輪航線票價安排一覽▼



劉展鵬又認為，票價上升對離島經濟與旅遊或會有負面影響，船票提高會抑制遊客意欲，當北上成本比乘船入長洲更低，他反問「咁點解唔北上」。