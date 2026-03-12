米芝蓮必比登2026｜九龍飯館、Fiata等8店新上榜　即睇港澳全名單

【米芝蓮必比登2026｜米芝蓮必比登推介2026｜香港澳門米芝蓮指南】《香港澳門米芝蓮指南》今日（12日）公布「必比登推介」名單。今年香港共70間食肆入選，澳門則有13間。其中新上榜必比登推介名單的8間食肆中，6間位於香港，2間位於澳門，包括曾陷假食評風波後結業、其後易名重開的九龍飯館、「50 Top Pizza」亞太區第三位的Fiata、灣仔美麗小廚等。



第18屆《香港澳門米芝蓮指南》即將於3月19日揭曉最新星級餐廳名單，而由米芝蓮指南評審員推薦的必比登推介名單則於今天率先公布。入選必比登推介名單的食肆，均被評為「以實惠的價格為客人帶來物有所值的美食體驗」。今年香港共70間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有13間。其中新上榜必比登推介名單的8間食肆中，6間位於香港，2間位於澳門。

九龍飯館今年新上榜米芝蓮必比登推介名單。（官方圖片）

九龍飯館

前身已曾登上必比登推介的文苑飯莊，前年在陷假食評風波後宣布結業，其後原址易名重開，今年重新登榜。評審員讚該店裝潢帶有濃厚的懷舊元素，讓人恍如回到舊日時光。「梨木煙熏熟成乳鴿皇經過五天乾式熟成，再以梨木煙熏，皮脆肉嫩、油香十足。每天限量供應的懷舊雞蛋焗魚腸焦香誘人，鮮味回甘。」



Fiata今年新上榜米芝蓮必比登推介名單。（官方圖片）

Fiata

主打正宗拿坡里薄餅的餐廳，室內小巧而舒適，開放式廚房瀰漫着美食香氣。主廚來自意大利南部，憑藉傳統技藝製作出輕盈、帶嚼勁的餅皮，並帶有焦香脆邊。每款薄餅均採用DOP認證食材，其中，Provola e Pepe結合意式煙燻芝士、新鮮多汁的番茄和辛辣的胡椒，風味獨特而平衡，為主廚得意之作。



賀賀澤今年新上榜米芝蓮必比登推介名單。（官方圖片）

賀賀澤

店名取自潮州話「好好食」的諧音，主打正宗潮州菜，由三兄弟主理，他們兼營海鮮及水果批發，因此更能確保店內食材品質。招牌菜膏蟹蒸肉餅精選台州膏蟹，蟹肉飽滿，蟹膏香氣十足，手剁肉餅吸滿蟹汁，軟嫩口感中更添鮮味。外脆內嫩的菜脯肉碎炒蛋，味道鹹香微甜，層次豐富。



美麗小廚今年新上榜米芝蓮必比登推介名單。（官方圖片）

美麗小廚

室內設計採用港式大排檔風格，配以霓虹燈裝飾，洋溢地道情懷。午市菜單簡潔，晚市主打煲仔飯和鑊氣小炒，前者以五常米製作，飯香撲鼻。鋒哥三寶煲仔飯加入臘腸、鵝肝膶腸與諾鄧鹽封肉，脂香濃郁。大紅袍脆皮雞選用新鮮三黃雞，肉質軟嫩，散發大紅袍茶香。



友（Siaw）今年新上榜米芝蓮必比登推介名單。（官方圖片）

友（Siaw）

餐廳的泰文名「Siaw」意為「朋友」，餐廳的用餐體驗恰如其名，氣氛輕鬆愉悅，適合與朋友小聚。餐廳提供地道的泰國美食，包括小吃、船麵、炒河炒飯等，全都風味十足。泰式肉碎煎蛋飯可以選擇豬肉或和牛，與金不換、蒜頭、辣椒一起爆炒，香辣惹味。現點現做的泰式煎椰汁糕軟嫩且富有椰香，底部則煎至焦脆，同樣推薦。



Uncle Quek今年新上榜米芝蓮必比登推介名單。（官方圖片）

Uncle Quek

裝潢簡潔，菜式融入主廚Barry Quek在家鄉的童年記憶，並且添加創意元素，構思令人耳目一新。招牌龍蝦叻沙的湯底充滿鮮蝦和蝦膏的鮮味，加上濃郁的椰漿及各種香料，讓人難忘。一口麥皮炸雞的靈感來自新加坡小吃麥皮蝦，口感酥脆，搭配香料為味道增添層次。午市套餐價格實惠。



船屋今年新上榜米芝蓮必比登推介名單。（官方圖片）

船屋

位於媽閣廟附近的船屋葡國餐廳，船屋的店名取自結合東西方設計的「老閘船」，室內佈置亦充滿葡式帆船和海港元素，氣氛熱鬧且富有情調。這裏的葡國美食風味正宗，選擇繁多，燒烤全以炭爐烹調。頭盤炸馬介休球值得一試，其他推介包括豬肉炒蜆、燴海鮮飯及葡國雞。餐廳位於媽閣廟附近，地點便利，加上食物一直保持高水準，難怪支持者眾。



鸞鳴今年新上榜米芝蓮必比登推介名單。（官方圖片）

鸞鳴

主打泰式傳統風味，選用世界各地的優質食材，精心呈現每道料理。多款咖喱由新鮮香草和獨特香料製作，其中，甜辣的紅咖喱豬頸肉香氣誘人，配搭口感爽脆的椰芯，富有層次。現點現做的芒果梳乎厘卷鮮甜味美，是此店的招牌甜品。午市套餐價格實惠，晚市菜式相對豐富。



米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec表示，今年度的名單充分展現了香港與澳門在美食領域上的非凡多元與蓬勃活力。八家新上榜餐廳涵蓋經典粵菜、意大利薄餅、潮州菜、泰國菜、東南亞菜及葡萄牙菜等多樣料理，完美勾勒兩地豐富的美食紋理，也體現兩地知名的親民美味與活力十足的餐飲文化。

米芝蓮必比登推介2026全名單

香港：

阿純山東餃子 (太子)

巴依

香蕉仔

Ăn Chơi

Art & Taste

祥興記 (尖沙咀)

潮家宴

Fiata

潮樂園

鼎泰豐 (銅鑼灣)

鼎泰豐 (尖沙咀)

容龍

九龍飯館

英記麵家

頤東

魚事者 (北角)

鳳城 (北角)

增煇藝廚

好湯好麵 (大圍)

暖心芝作 (太子)

賀賀澤

好到底

阿鴻小吃

聚興家

Juno

佳佳甜品 (佐敦)

九記

強記美食

公和荳品廠

坤記竹昇麵

坤記煲仔小菜 (皇后大道西)

美麗小廚

劉森記麵家 (福榮街)

Little Napoli

好運印尼餐廳

Lulu Baobao (Wong Chuk Hang)

麥文記

美味廚

波記

書湘門第 (西環)

莆田 (銅鑼灣)

泰麵 (灣仔)

生記飯店

生記滷味 (西環)

Saya

蛇王良

石記廚房

船記

麵鮮醬油房周月 (中環)

友

星記

華姐清湯腩

大圍小館

大榮華

太湖海鮮城

德記

竹家

正斗粥麵專家 (中環)

泰排檔 (佐敦)

添好運 (深水埗)

天鴻燒鵝

靠得住 (灣仔)

沾仔記 (威靈頓街)

兩姊妹涼皮有限公司 (旺角)

Uncle Quek

王府

詠藜園

一家 (筲箕灣)

阿元來了 (西環)

裕記



澳門：

船屋

陳勝記

祥記

鼎泰豐(新濠天地)

印象派

六棉酒家

六記粥麵(沙梨頭)

老記

鸞鳴

O Castiço

海灣餐廳(氹仔)

順德公飯店

澳門旅遊大學教學餐廳

