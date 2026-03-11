中東局勢與油價夾擊　升學顧問指逾20留學生復活節留當地免捱貴飛

中東局勢緊張，加上國際油價持續上升，復活節將至，市民要外遊、英美留學生要返港，通通要挨貴機票。有升學顧問公司指，現時飛往英國、美國及歐洲的機票價格較以往貴20%，令家長卻步，至今接獲逾20宗個案，指留英學生因機票太貴及未能搶到機票，選擇在復活節假期留在當地，未能返港與家人團聚。另外，學校要辦暑假遊學團亦受影響。



記者今早（11日）透過國泰航空網上預訂系統，搜尋復活節來往歐洲熱門旅遊地的機票，發現機票價格平均約1.4萬元，當中最貴的是香港往返倫敦希斯路機場的機票，經濟艙最高票價超過1.8萬元。



中東局勢持續緊張， 國泰宣佈取滿杜拜、利雅得航班，延續至3月底。（資料圖片/鄭子峰攝）

中東局勢持續緊張， 國泰宣佈取滿杜拜、利雅得航班，延續至3月底。（資料圖片/鄭子峰攝）

中東局勢不明朗，國際油價持續升高，多間航空公司宣佈加燃油附加費，意味市民出外旅遊的成本更高；同時，英美等地留學生亦面臨難以購買機票返港等問題。

英識教育執行總監陳思銘（資料圖片）

升學顧問指逾20留學生因機票貴未能返港

升學顧問公司英識教育負責人陳思銘表示，中東局勢升溫對英美等地留學生往返香港的影響大，機構至今接獲超過20宗個案，都是留英美學生反映因未能搶到機票返港及因機票價格太貴，預料復活節假期留在當地度過，未能返港與家人團聚。

他續指，事件導致機位緊張，亦對學校辦暑假遊學團帶來影響，「通常我哋一般每年可能都會留定20個位同啲航空公司，攞定等啲家長容易計數啲，但係今年嘅情況，旅利社同航空公司都話好難再幫你返（機票）。」

他又表示，現時飛往英國、美國及歐洲的機票價格較以往貴20%，雖然最受歡迎轉機地除「中東三寶」外，亦有新加坡、荷蘭等地，但需要的時間或會較長，家長未必願意接受，「驚佢（小朋友）走咗班機，自己唔知點處理。」他認為事件為留學生帶來不便，「亦都有家長覺得放假啫，都係少少事，與其stress out不如留返低啦。」

他預期，公眾短期內都不會考慮在中東轉機，又指事件對家長以至業界都十分震驚，「因為海外留學嘅學生中東杜拜係一個好common嘅中轉站」。

今早國泰航空網上預訂系統顯示，往返倫敦希斯路機場的機票價格高達18,400元。（國泰航空網站截圖）

復活節飛歐洲熱門地平均約$1.4萬 飛倫敦最高票價逾$1.8萬

記者今早（11日）透過國泰航空網上預訂系統，嘗試搜尋復活節往返英國及歐洲熱門地的直航機票價格，以4月1日至14日往返英國倫敦希斯路機場為例，一般經濟艙機票索價15,972元，甚至有航班最高索價18,400元。其他熱門歐洲航點亦需逾萬元，例如來往德國法蘭克福機場機票需13,978元；來往意大利米蘭利納特機場需15,311元；來往法國巴黎戴樂高機場需14,406元。