海關中英街打擊冒牌貨　檢總值290萬香水手袋等物品　拘女售貨員

香港海關周三（11日）在沙頭角中英街採取特別執法行動，打擊售賣冒牌物品，共檢獲約1,700件懷疑冒牌物品及約45萬支懷疑私煙，估計市值約290萬元，懷疑私煙的應課稅值約150萬元，並拘捕一人。



2026年3月11日，香港海關在沙頭角中英街採取特別執法行動，打擊售賣冒牌物品活動。圖示涉案的零售店舖。（政府新聞處圖片）

2026年3月11日，香港海關在沙頭角中英街採取特別執法行動，打擊售賣冒牌物品活動。圖示檢獲的部份懷疑冒牌物品及懷疑私煙。（政府新聞處圖片）

海關會繼續加強在中英街巡查執法

海關早前於中英街進行反冒牌物品活動，發現一間零售店舖售賣懷疑冒牌物品。經調查後，海關人員周三採取執法行動，突擊搜查該店舖及店內一個隱藏儲存倉庫，檢獲該批懷疑冒牌物品，包括香水、美容產品、手袋和該批懷疑私煙。

行動中，海關拘捕一名46歲女售貨員，案件仍在調查中。海關會繼續在中英街加強巡查和執法，嚴厲打擊各類冒牌及私煙活動。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。根據《應課稅品條例》，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。