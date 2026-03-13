廉政學院與會計師公會簽訂合作備忘錄　冀提升業界廉潔意識

廉政公署轄下廉政學院與香港會計師公會今日（13日）簽訂合作備忘錄，標誌廉署與香港會計師公會攜手推動廉潔專業誠信，協力提升會計業界的道德標準、專業能力和廉潔意識。



廉政公署轄下廉政學院與香港會計師公會今日（13日）簽訂合作備忘錄，標誌廉署與香港會計師公會攜手推動廉潔專業誠信，協力提升會計業界的道德標準、專業能力和廉潔意識。（蘇煒然攝）

廉政專員胡英明出席合作備忘錄簽署儀式時表示，香港作為國際金融中心，必須堅守廉潔誠信的基石；而會計業界在維護市場誠信、強化企業管治方面擔當關鍵角色。他表示，合作備忘錄象徵廉署的實戰經驗與香港會計師公會的專業影響力結合，攜手培育廉潔和具專業能力人才，有助提升業界整體誠信水平，強化會計專業在日常工作中識別及防範貪污風險的能力，共同守護香港國際金融中心的穩固根基。

香港會計師公會會長羅卓堅則表示，道德操守與誠信是會計專業的核心基石。在持續演變的商業環境下，會計專業在維護企業管治與金融誠信中發揮舉足輕重的作用。香港會計師公會與廉政公署簽署合作備忘錄，是雙方進一步鞏固國際道德操守標準的積極舉措。

促進交流 加強誠信培訓

在合作備忘錄的框架下，廉署與香港會計師公會將進一步深化協作，包括促進人員交流與參訪和加強誠信培訓。廉政學院亦將與香港會計師公會共同開發其會員的自學課程，共同鞏固會計業界的廉潔文化。