宏福苑火災｜工人涉盜竊　居民悲問：可能係遺物嚟　點解都要偷？

大埔宏福苑大火，警方上周四（5日）拘捕3名男工人，他們涉嫌在宏泰閣一單位內盜竊，警方今起（9日）加推4招加強保安。宏福苑居民吳小姐今日在商台節目稱，居民一直擔心發生類似事件，最終卻真的發生，直言明顯是保安漏洞，加推4招也無能釋除疑慮：「擔心再發生一次......（當局）從來無問咁我哋想點.....唔好夜長夢多，快啲畀我啲上樓（執拾），可唔可以加快啲。」



吳小姐憂慮其他單位也有遇似盜竊情況：「點樣判斷其他單位無人偷嘢呢？」又形容大火後，街坊身心俱疲：「係幾重傷害，點解要發生呢啲嘢再傷害我哋？」發生懷疑盜竊事件的宏泰閣，被確認為宏福苑大火死傷最嚴重的樓宇，吳小姐悲痛問：「有機會係（遇難者）遺物嚟，點解都要偷呢？」



警務處處長周一鳴3月8日指，3月9日開始恢復宏福苑加固工程，警方將加強保安措施。（資料圖片/董素琛攝）

周一鳴：警方收到81宗報案 關注單位内財務有否失竊

警務處處長周一鳴3月8日表示，由事發到今日下午5時，警方收到81宗報案，涉及宏福苑居民關注單位内財務有否失竊。他表示，警方會到相關單位查看，但有可能部分單位損毀嚴重，甚至已變灰燼。

他指有報案人聲稱信用卡被盜竊，警方正積極跟進，呼籲居民如有需要應聯絡銀行停用該信用卡。至於事件是否涉及人為疏忽，他稱會做檢討，不排除會有紀律行動。

警方早前（5日）到宏福苑調查，有單位曾傳出燈光。（居民提供圖片）

設儲物櫃供工人放置自身財物 禁帶首飾、手錶上樓

周一鳴表示，今日開始恢復宏福苑加固工程，警方將加強保安措施，包括：

1.加強警方人手，負責管控宏福苑附近一帶；

2.將安排儲物櫃，供工人放置自身財物，包括現金、首飾、手錶等；同時所有工人不可帶超過500元現金上樓，以及可帶手機；

3.上到單位後，警方會首先檢查單位内有沒有明顯的貴重財物，如有會作記錄並跟工人核對。工人施工時，警員亦會在附近；

4.工人離開時，須接受警員搜身，警方會使用金屬探測器等檢測工具。



警方早前（5日）到宏福苑調查，有單位曾傳出燈光。（居民提供圖片）

宏福苑居民吳小姐希望當局盡快讓居民上樓執拾：唔好夜長夢

宏福苑居民吳小姐今日在商台節目稱，居民一直擔心發生類似事件，最終卻真的發生，直言明顯是保安漏洞，加推4招也無能釋除疑慮：「擔心再發生一次......（當局）從來無問咁我哋想點.....唔好夜長夢多，快啲畀我啲上樓（執拾），可唔可以加快啲。」

憂慮其他單位也曾遭盜竊：點樣判斷其他單位無人偷嘢呢？

吳小姐憂慮其他單位也有遇似盜竊情況：「點樣判斷其他單位（之前）無人偷嘢呢？」又形容大火後，街坊身心俱疲：「係幾重傷害，點解要發生呢啲嘢再傷害我哋？」發生懷疑盜竊事件的宏泰閣，被確認為宏福苑大火死傷最嚴重的樓宇，吳小姐稱悲痛問：「有機會係（遇難者）遺物嚟，點解都要偷呢？」