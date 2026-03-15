全港首個智能餐飲機器人設大埔幸匯商場　提供30款菜式最平$22.6

華潤創業建設投資有限公司今日（15日）推出全港首個提供24小時現製現售熱食的智能餐飲機器人「HEYFOOD 」，將放在大埔幸匯商場，目前已儲備超過30款輪換菜式，從接單到出餐最快僅需3分鐘，價格最平一款為雞湯小餛飩，售22.6元，全部食品今日起一個月提供八折優惠。



公司指所有食材採購、設備運營流程均經食環署嚴格審批，符合香港高標準的食品安全與衛生要求。



投資署今日宣布，與食環署跨部門合作，協助華潤創業建設投資有限公司於香港推出首個智能餐飲機器人。圖示智能餐飲機器人。（政府新聞處圖片）

華潤創業建設投資有限公司於香港推出首個智能餐飲機器人，圖示提供的其中一款食品紅燒牛肉麵。（政府新聞處圖片）

獲批香港首張同類機器「全時變溫」牌照

「HEYFOOD 智慧餐飲機器人」由投資推廣署與食環署跨部門合作，協助華潤創業建設投資有限公司推出，是香港首個實現24小時現制現售熱食、全流程自動化操作的智慧餐飲設備。該設備由華創建投聯合內地領先的人工智慧無人廚房企業熙香科技打造，設備凝聚超過90項智慧餐飲專利技術，獲批香港首張同類機器「全時變溫」牌照。

全流程無人化操作 從接單到出餐最快3分鐘

HEYFOOD智慧餐飲機器人實現從點餐、機械臂抓取、蒸汽加熱至自動打包的全流程無人化操作，依託獨家專利蒸汽加熱技術，可有效鎖住食材水分、保障餐食原汁原味，從接單到出餐最快僅需3分鐘。

目前設備已儲備超過30款輪換菜式，涵蓋中華小吃、港式點心等多元品類。公司稱所有食材採購、設備運營流程均經食環署嚴格審批，符合香港高標準的食品安全與衛生要求。

部分菜式價錢如下：

酸菜魚撈飯 $33/份

雙拼燒麥粉絲湯套餐 $33/份

火腿老鴨湯米線 $33/份

冬陰公米線 $36/份

雞湯小餛飩 $22.6/份

紅燒牛肉麵 $36/份

金湯花膠雞撈飯 $35/份



投資廣署署今（15日）宣布，食環署跨部門合作，協助華潤創業建設投資有限公司於香港推出首個提供24小時現製現售熱食的智能餐飲機器人。（政府新聞處圖片）

24小時不間斷服務 華潤創業：彌補傳統餐飲業服務空白時段

華潤創業建設投資有限公司指，智慧餐飲機器人24小時不間斷服務的特性，可有效彌補傳統餐飲業態非營業時段的服務空白。華創建投副總經理張林軍表示，接下來將進一步拓展合作範圍，助力智慧餐飲業務形成規模化運營網絡。

食環署署長：期待未來餐飲業更多應用科技

食環署署長吳文傑表示，是次項目，食環署與相關公司緊密聯繫，在法例要求及衞生標準方面提供指引，便利它們取得所需的食物業許可證。他樂見項目順利落地，期待未來餐飲業更多應用科技，不斷提升服務水平。