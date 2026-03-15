「深．啡」咖啡節第二日攤檔排長龍　咖啡迷：靠近海邊氣氛更寫意

咖啡活動「深．啡」昨今兩日（14日至15日）在長沙灣海濱空間舉辦，設25個攤位，涵蓋多間咖啡、輕餐飲及寵物生活品牌。今午2時，現場人頭湧湧，不少人都帶同毛孩到場。有咖啡攤檔大排長龍，開檔兩個小時已售罄約50個貝果，需從店舖補貨。



主辦單位指，活動首日已成功吸引逾一萬人次參與。



咖啡活動「深．啡」3月14日至15日在長沙灣海濱空間舉辦，今日下午海濱一帶人頭湧湧。（夏家朗攝）

咖啡活動「深．啡」3月14日至15日舉行，設25個攤位，涵蓋多間咖啡、輕餐飲及寵物生活品牌。今午2時，不少攤檔都大排長龍。（夏家朗攝）

深水埗民政事務處聯同區議會提振地區經濟專責工作小組、深青社及新鴻基慈善基金，昨天（14日）起一連兩天在長沙灣海濱空間舉辦「深・啡」活動。

現場設25個攤位，涵蓋多間咖啡、輕餐飲及寵物生活品牌。活動以「帶住寵物來飲啡」為主題，除了有咖啡市集、咖啡拉花工作坊，亦設綜合表演，以及寵物友善打卡裝置及輕量遊樂設施。今午2時，活動現場人頭湧湧。除了一眾咖啡迷，貓貓狗狗亦紛紛出動。

咖啡活動「深．啡」3月14日至15日舉行，涵蓋多間咖啡、輕餐飲及寵物生活品牌。今午2時，不少攤檔都大排長龍。（夏家朗攝）

活動以「帶住寵物來飲啡」為主題，除了一眾咖啡迷，貓貓狗狗亦紛紛出動。（夏家朗攝）

活動以「帶住寵物來飲啡」為主題，除了一眾咖啡迷，貓貓狗狗亦紛紛出動。（夏家朗攝）

城大牛奶備千盒港產牛奶送予到場人士

城大牛奶亦有參與今次市集，參加者只要在兩分鐘内用拼圖砌好城大圖案，即可獲增一盒城大牛奶。負責幫忙的城大四年級生潘同學說，這兩日人流相當暢旺，光計昨日已贈出約400盒牛奶，預計兩日可清空逾千盒存貨。

城大牛奶亦有參與今次市集，只要參加者在兩分鐘内砌好部分拼圖，即可獲增一盒城大牛奶。（夏家朗攝）

咖啡店SOS Roastery負責人阿Mo（右）說，這兩日生意人流不錯，昨日單日就有約60宗生意。（夏家朗攝）

咖啡店2小時賣50多個貝果超預期 需要從店舖補貨

咖啡店SOS Roastery今日下午大排長龍，開檔約兩小時，今早預備的50多個貝果就已經售罄，需要從店舖補貨。負責人阿Mo說，這兩日生意人流不錯，昨日單日就有約60宗生意。他希望本港可有更多類似活動，推廣咖啡文化。

「深．啡」活動主辦方指，活動昨日已吸引過萬人次到場參與，為區內商戶提升生意額，帶來可觀收益。（夏家朗攝）

咖啡迷：場地可辦茶展

住在黃大仙的咖啡迷Emily今日買了3杯咖啡、幾包挂耳咖啡、少量貝果及零食，花費約300元。她曾去過PMQ咖啡節、亞洲咖啡音樂節及西九咖啡節等，認為今次活動靠近海邊，加上推廣寵物共融，吸引不少市民帶毛孩到場，氣氛更加寫意。她希望未來可在這個場地舉辦更多類似活動，例如茶展等。

住在上水的咖啡迷羅小姐買了咖啡、漢堡等，花費約200元。她認為今日人流暢旺，現場亦有不少毛孩，整體氣氛不錯，希望本港可舉辦更多類似活動。

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活動主辦方指，活動昨日已吸引過萬人次到場參與，為區內商戶提升生意額，帶來可觀收益。