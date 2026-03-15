港鐵葵芳站Franchesca打卡位現爭執　兩長者拒讓開被斥　職員介入

港產片《夜王》票房大賣，其中角色「葵芳Franchesca」因口音特別，成為城中熱話。早前港鐵宣布，葵芳站英文名「改」為「Franchesca」，並貼上「葵芳」的角色肖像，供影迷打卡。



今日（15日）下午3時，約十多名市民在站外等候打卡，期間兩名長者站在打卡位前，疑似用手機查看地鐵路線，有影迷上前提醒不果。她引述兩名長者稱該處是公眾地方，無意離開。雙方擾攘十多分鐘，最後由港鐵職員出來與長者溝通。



「葵芳」一角因口音獨特爆火。（《夜王》預告截圖）

憑《夜王》「葵芳」一角，蔡蕙琪一片爆紅，仲有廣告拍。（《夜王》影片截圖）

（《夜王》劇照）

2名長者站在打卡點前用電話查看地圖 打卡人士提醒讓開不果

有港鐵職員向記者表示，事源兩名長者站在打卡點前，懷疑在用電話查看地圖，有數名打卡人士上前，提醒他們讓開不果，遂向職員求助，由職員與長者溝通。

今日下午3時，約十多名市民在站外等候打卡，期間兩名長者站在打卡位前，疑似用手機查看地鐵路線。

雙方擾攘十多分鐘，最後由港鐵職員出來與長者溝通。

深圳黃子華影迷引述2長者：公眾地方不讓開

來自深圳的黃小姐是黃子華影迷，曾三刷《夜王》，今日特意來與「Franchesca」打卡。她說，她下午3時許到葵芳站，見到兩名長者站在打卡點前，她便上前提醒他們，「我話，『唔好意思，我想影相，可唔可以畀個位我影一影』」，她引述對方稱，該位置是公眾地方，不願讓開。

黃小姐稱，後來還有數名打卡人士上前與兩位長者溝通，他們仍然拒絕離開，雙方前後擾攘約十多分鐘。圍觀者愈來愈多，有人叫囂「行開啦」。

港鐵將葵芳站改名為「Franchesca」，更推出打卡活動。（Facebook@MTR）

電影《夜王》在香港稱王，估唔到北上依然有表現。（《夜王》劇照）