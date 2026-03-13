夜王｜葵芳一角爆紅　港鐵葵芳站改名Franchesca　仲有隱藏廣播？

賀歲片《夜王》票房已達9000萬，即將破億。戲中由蔡蕙琪（Kay）飾演的「葵芳」一角，更憑住魔性的口音和英文名「Franchesca」一炮而紅。由於與葵芳地鐵站撞名，令一眾網民紛紛要求港鐵將葵芳站改名。



「葵芳」一角因口音獨特爆紅。（《夜王》預告截圖）

憑《夜王》「葵芳」一角，蔡蕙琪一片爆紅。（《夜王》影片截圖）

葵芳站改名「Franchesca」

沒想到港鐵官方竟然真的「聽大眾訴求」，為葵芳站換上期間限定新裝改名為「Franchesca」！更在葵芳站客務中心發售精品送優惠券，隨即吸引大批影迷前往打卡。除了葵芳地鐵站站名大變身，港鐵更將葵芳站前後2個站名字都作改動，荔景站變成《夜王》英文片名「Night King」、葵興站就改成「葵兄」。

港鐵將葵芳站改名為「Franchesca」，更推出打卡活動。（Facebook@MTR）

驚喜廣播「歡迎嚟到呢個站」

除了視覺上的驚喜，葵芳站更有「期間限定廣播」。乘客在站內會聽到蔡蕙琪親自錄製的聲帶：「大家好，我係《夜王》嘅葵芳Franchesca，歡迎乘搭港鐵嚟呢個站，祝你有個愉快嘅旅程。」不少乘客表示驚喜，大讚港鐵今次極具創意。

葵芳站改名FRANCHESCA。（網上圖片）

蔡蕙琪到葵芳站拍片

早前蔡蕙琪已親身前往葵芳地鐵站拍攝短片。她在片中自信滿滿地宣示主權說：「我係葵芳，今日帶大家嚟到我嘅地盤。」其實早前她受訪時曾笑言，獲蘇民峰師傅提醒今年不宜開車，要多搭地鐵，她當時更幽默回應：「今年搭地鐵多啲去葵芳站，我諗運程應該會好啲。」