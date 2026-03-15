首兩個月共995萬旅客訪港 輪乘客逾18萬 文體旅局：令人鼓舞
撰文：董素琛
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文化體育及旅遊局今（15日）在社交平台發文，指今年首兩個月整體訪港旅客共錄得995萬人次，並指本港郵輪發展持續向好，繼2025年錄得189個郵輪航次及逾63萬的出入境郵輪乘客總人次，今年首兩個月本港已合共迎來52個郵輪航次，累計出入境郵輪乘客總人次超過18萬，形容成續「令人鼓舞」。局方指，將繼續與業界攜手，共同推動香港郵輪旅遊的蓬勃發展。
名人極致號首艘受惠「郵輪使用海港中部通航恒常化」
文體旅局表示，剛完成全面翻新的郵輪「名人極致號（Celebrity Solstice）」昨天在香港舉行了重啟儀式。名人極致號是今年3月4日落實「郵輪使用海港中部通航恒常化」後，首艘受惠的郵輪。這項安排讓停泊在啟德郵輪碼頭的特定郵輪，可以繼續在傍晚6時至翌日清晨6時的黃金時段內，毋須事先取得海事處的相關批准，便能作海港中部通航進出維港，讓船上的旅客以絕佳角度，飽覽維港美景。
局方指，訪港郵輪旅客參與岸上觀光行程和特色活動，尤其帶動本地零售及餐飲業的經濟收益。此外，郵輪本身在香港的開銷，例如安排乘客交通接駁、郵輪補給、船隻停泊碼頭和聘請地勤人員，以及休假船員的岸上消費等，均為本港經濟注入源源不絕的動力。
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