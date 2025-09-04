曾昭學辭任政府文創產業專員　出任一年多與文體旅局解約

文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處，設有文創產業專員一職，去年６月起由原「創意香港」總監曾昭學擔任。近日，曾昭學請辭，文體旅局未有公布，翻查政府電話簿顯示文創產業專員懸空。



文體旅局回覆傳媒查詢時確認曾昭學上月26日離任，指雙方經商討後同意終止聘用合約，現時已安排兩名文創產業助理專員，署任文創產業專員。



曾昭學

曾昭學出任文創產業專員一年多

文創產業發展處前身是「創意香港」，由曾昭學擔任總監，去年六月改組後，曾昭學改任文創產業專員，出任專員一年多。

文創產業發展處願景是培育人才及促進初創企業的發展，開拓市場，推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，希望在香港營造有利環境，並以產業導向為原則，進一步推動文化藝術和創意業界產業化發展。

近日，曾昭學請辭，文體旅局未有公布，翻查政府電話簿顯示文創產業專員懸空。（網頁截圖）

未有透露曾昭學離職原因

曾昭學從事創意產業逾30年，2007年至2011年擔任香港知專設計學院院長，監督該學院成立。據政府介紹，曾昭學擔任元創方總幹事期間，對活化這文物古蹟成為一個活力充沛的創意中心方面擔當了重要角色，元創方目前是香港著名旅遊景點之一。

兩名助理專員曹黎淑霞、麥聖希署任文創產業專員職務。（網頁截圖）

兩名助理專員署任文創產業專員職務

文體旅局表示感謝曾昭學過去多年對香港文化及創意產業發展方面的貢獻，並祝願他未來工作順利，繼續貢獻香港。文創產業專員接任安排方面，當局稱現已安排由兩名助理專員曹黎淑霞、麥聖希署任，亦會按既定程序安排接任人選。至於離職原因及後續招聘安排，當局未有公布。