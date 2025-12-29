文體旅局總行政主任借調藝發局暫任行政總裁　通過遴選獲聘坐正

香港藝術發展局今日（29日）宣布正式委任曾淑儀為行政總裁，協助新一屆藝發局大會推行各項發展策略，明年1月1日正式上任。曾淑儀原為政府行政主任（EO），自2023年7月起於文體旅局出任總行政主任，負責有關藝發局的政策事宜，今年4月借調到藝發局暫任行政總裁，以便該局公開招聘新行政總裁，最終曾淑儀獲聘用而「坐正」。



藝發局表示，行政總裁一職是透過公開招聘程序，並由一個專責遴選委員會進行嚴謹的評選，再向大會推薦委任，並獲大會通過。

藝發局主席霍啟剛歡迎曾淑儀獲委任為行政總裁，相信她能協助大會推行及落實未來各項發展策略及工作，全方位推動香港藝術蓬勃發展，並配合政府的《文化藝術創意產業發展藍圖》，促進文化藝術產業發展。

據局方介紹，曾淑儀擁有豐富的公共行政經驗，曾於政府多個決策局、部門及不同委員會擔任要職，包括1997年青馬大橋開通、1998年香港新機場啟用、2008年北京奧運會馬術比賽，以及2021年推行「發還產假薪酬計劃」，形容她充分展現其在議會運作、行政管理、計劃及活動籌劃方面的卓越能力。