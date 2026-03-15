今日新聞8分鐘｜2歲童墮樓亡　父母被捕｜撞人族橫行　女童遭狠撞

青衣男子遭陌生男用刀襲擊 腹部受傷送院 警追緝刀手

青衣發生持刀傷人案。今日（14日）晚上10時19分，一名52歲陳姓男子在長青邨青楊樓一個單位報案，報稱自己在青楊樓對開遭一名陌生男子用刀襲擊，原因不明，兇徒隨後逃去，他負傷回家報案。

救援人員到場，發現事主腹部有2厘米長、5厘米深的傷口，將他送往瑪嘉烈醫院接受治理。警方經初步調查後，案件列作傷人，交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進，正追緝涉案兇徒。

建興大廈泰女與內地男客爆金錢糾紛 召同鄉幫拖 3人互毆同被捕

旺角發生襲擊案。今日（14日）晚上8時03分，警方接獲報案，指亞皆老街52至54號建興大廈內，有兩女一男受傷，懷疑曾經打架。警方到場經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕兩名泰國籍女子，及以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名持雙程證內地男子。

據了解，持雙程證的55歲內地男子，今晚到建興大廈「光顧」一名29歲泰籍女子，兩人中途就金錢發生爭拗，男子企圖離開。泰籍女召一名30歲女同鄉「幫拖」，糾纏間男子曾推撞兩女，兩女則以高踭鞋「還拖」。最終男子頭部擦傷、流鼻血及感頭暈，兩女則分別手腳受傷，全部送往廣華醫院治理。警員檢走兩隻不同款的高踭鞋調查。

西貢新公眾碼頭對開現女浮屍 身綁藏磚頭膠袋有可疑 警跟進調查

今日（15日）清晨6時許，警方接獲途人報案指，一具人形物體在西貢新公眾碼頭離岸約4至5米的海面載浮載沉。救護和消防到場，救起一名女子，但經檢查後證實該名60歲姓盧女子已經死亡，遺體被運返水警基地。警方翻查紀錄，未有發現與死者有關的任何案件或失蹤人士案件。

荃灣恆麗園2歲男童墮樓昏迷 父親自行送院 搶救後不治

今日（15日）上午10時37分，一名2歲大男童被發現倒臥在荃灣恆麗園5座平台，陷入昏迷，懷疑他從高處墮下。其47歲父親隨即自行帶男童到荃灣港安醫院求醫，但經搶救後證實不治。另外，事件中該父親亦腳趾受傷。案件交由重案組跟進。

遊日注意｜日本「撞人族」橫行 韓國夫婦攜幼女遊名古屋遭狠撞

日本旅遊區「撞人族」惡行頻傳。一名韓國媽媽近日在社交媒體控訴，她年幼的女兒在名古屋便利店內遭當地女子惡意撞擊，引發公憤。

自稱公院醫生小紅書泄患者病歷 院方表明如違規將處理 私署跟進

有自稱是香港公立醫院醫生的人士，日前在小紅書發布一則題為「奇葩收症」的帖文，並上載一幅懷疑截取自醫管局電子病歷記錄系統的圖片，內裏載有一位長者病人的病歷和出院安排等，資料中雖無列明病者姓名，但仍有外泄病人私隱之嫌。根據翻查發帖者的發文紀錄，疑為伊利沙伯醫院的醫生。

就有關事件，九龍中醫院聯網發言人回覆《香港01》表示，絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，如發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

立法會議員林哲玄強調，病歷資料屬於病人，即使未透露姓名及聯絡電話等，但醫管局規定醫護不可泄露任何病歷資料，認為相關人士的舉動已違反醫管局規定，亦有違醫生行為操守。私隱專員公署回覆查詢指，留意到相關情況，會主動聯絡相關機構跟進事件。

好市民獎｜屈臣氏高層荷蘭赴港公幹時救墮海女 寄語大眾伸出援手

香港警務處今日（14日）在灣仔會議展覽中心舉行「好市民獎頒獎典禮2025」，嘉許80名協助警方偵破罪案的市民。屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd是其中一名得獎者，他於去年11月從荷蘭赴港出席集團會議，回酒店期間在紅磡海旁發現一名女子墮海遇溺，隨即落海救人。

他說類似事件可能隨時發生，很多人或會猶豫，以為有其他人施援，他寄語大眾主動行出第一步，伸出援手，相信世界變得更美好。

油價｜3樣沒想過的日用品加價在即 每條廁紙或加20% 裝修費或漲

【伊朗／以色列／美國】伊朗戰火導致國際油價飆升，除了入油貴、機票加燃油附加費，一些可能你未曾想到的日用品及連帶裝修成本也可能上漲。有藥房業界表示，廁紙及紙巾類供應商因運輸成本高昂開始「頂唔順」，日後每條廁紙或加價20%，而洗衣液、洗潔精價格亦有機會上升。另有裝修業界指，漆油及地磚等裝修材料是石油副產品，雖然現時或因裝修公司仍有倉儲未加價，但預料下月始家居裝修報價將上升。

墨西哥海灘驚現9米長地震魚 詭異畫面民眾直呼：世界末日近了？

墨西哥一處海灘2月出現罕見的畫面，只見2條長達30英尺（約9米）、俗稱「地震魚」（Doomsday Fish）的深海生物被沖到海灘上，民眾紛紛擔憂這是不祥之兆、直呼「世界末日是不是近了？」。