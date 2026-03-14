好市民獎｜屈臣氏高層荷蘭赴港公幹時救墮海女　寄語大眾伸出援手

香港警務處今日（14日）在灣仔會議展覽中心舉行「好市民獎頒獎典禮2025」，嘉許80名協助警方偵破罪案的市民。屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd是其中一名得獎者，他於去年11月從荷蘭赴港出席集團會議，回酒店期間在紅磡海旁發現一名女子墮海遇溺，隨即落海救人。



他說類似事件可能隨時發生，很多人或會猶豫，以為有其他人施援，他寄語大眾主動行出第一步，伸出援手，相信世界變得更美好。



Ed全程只花約48秒便成功救獲女子。（屈臣氏提供影片截圖）

屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd，將墮海女子救起游到岸邊。（屈臣氏提供影片截圖）

屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd是其中一名得獎者。（黃寶瑩攝）

巴士車長商場「追聲」擒狼 救出被非禮私影女子

今屆共有80名好市民獲嘉許，任職巴士車長的李世敏其中一名得獎者。2024年8月，他於凌晨時份下班後途經商場回家，在商場隱約聽到求救聲，於是沿聲音源頭搜索，最終協助救出一名非禮案受害人。

案件涉及一名自稱攝影師的男子，透過社交媒體招募模特兒，相約一名女子見面，於商場育嬰室內企圖非禮對方。李世敏憶述，女事主當時大叫「非禮」，當他打開門後，涉案男子即拔足而逃，李世敏形容當刻無時間思考，於是上前追截疑犯後報警。

任職巴士車長的李世敏其中一名得獎者。（黃寶瑩攝）

如果我個刻唔理會佢，或者就咁行過，可能就畀罪犯得逞或逃走，事件會係另一番景象。 李世敏

李世敏又說作為父親，當目睹未成年女生受害，感到很心痛。他提醒年輕人勿輕信網絡資訊，多與家人和師長溝通。該疑犯最終被控非禮罪成，判監8個月。

好市民獎得獎者李世敏、駱志超。（黃寶瑩攝）

裝修工救險墮樓女童 籲家長勿獨留小童在家：唔係每次都咁好彩

任職裝修工人駱志超同樣獲獎。2024年4月，他途經深水埗黃竹街一幢大廈，看到一名3歲女童在大廈的3至4樓位置，她被困在晾衣架，隨時從高處墮下。

他目睹險況後立即報案，並進入大廈試救援，他憶述該層不少劏房，一度難以尋找涉事單位，最後他恰巧見到女童母親回家，於是一同進屋內。拯救期間，由於窗花阻礙救援，「但嗰一刻都冇得諗，就咁扯開（窗花）」，最終成功將女童帶回安全位置。他表示作為父親，提醒家長勿貪方便獨留小童在家，「唔係每次都咁好彩」。

任職裝修工人駱志超獲獎。（黃寶瑩攝）

屈臣氏外籍高層救墮海女：希望大眾主動伸援手，世界會變得更美好

所有得獎者中，當中3人是外藉人士，包括屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd。去年11月，他從荷蘭赴港出席集團會議，一天他外出散步後回酒店，其間發現女事主於紅磡海旁意外墮海遇溺。

他受訪時稱，作為荷蘭人從小習泳，事發時看到女事主在離岸25米的海面，不斷大叫和掙扎，他見狀隨即脫去衣服，獨自跳到海裏救人。他成功將事主救上岸，其他市民隨即協助和安撫事主，數分鐘後救護員亦抵達。

他說今次是首次拯救遇溺者，亦希望是最後一次。對於獲獎，他說感到榮幸，並稱獎狀並非當下救人的目的。他表示，類似事件隨時會發生，很多人或會猶豫、以為有其他人施援，他寄語大眾主動行出第一步，伸出援手，世界會變得更美好。