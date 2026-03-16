24小時健身室｜晚上健身有用嗎？誰人不宜清晨運動？消委會話你知

24小時健身室是「晨型人」與「夜貓鬼」健身之選，全天候開放的24小時健身室話入就入，亦設有多種類型的健身器材，讓消費者可自由選擇。消費者委員會在今期《選擇》月刊就請來香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德及香港家庭醫學學院家庭醫學專科醫生譚仲豪，分享專業意見，以助消費者使用健身室時更安全及有效地達到健身目標，到底晚上健身有用嗎？哪些人不適宜清晨運動？5條問題逐一解答。



1.不同時段做運動對有甚麼好處及壞處？

．雷雄德稱，對於日間工作的人士而言，如進行一般中等運動強度的健身活動，不論在早上、下午或晚上進行均可，前提是身體並非處於疲勞狀態，且在訓練前有足夠營養和水分補充。

．然而，夜間工作人士的正常生理時鐘容易受到干擾，若因夜間或輪班工作導致身體明顯疲倦，便可能引起肌肉收縮能力下降及專注力減退。在這種情況下，便不建議立即進行健身運動，而應先讓身體獲得充足睡眠和恢復，否則容易增加運動受傷的風險。

2.晚上健身有用嗎？深夜健身後會否影響睡眠質素？

．譚仲豪表示，深夜運動對睡眠影響因人而異。最新研究顯示，中低強度運動（例如瑜伽或伸展）一般不會干擾睡眠，甚至有助縮短入睡時間；但若在睡前4小時內進行高強度運動（例如高強度間歇訓練），可能因體溫上升及腎上腺素殘留，導致運動後較難入睡，從而降低睡眠質素。

．雷雄德解釋，人體生理結構和反應會受到日夜生理時鐘的影響，有科學研究發現，在黃昏至夜晚初段進行運動訓練，尤其是肌肉力量與爆發力，訓練效果會略為顯著。因此，很多精英運動項目的體能鍛鍊，都會安排在這個時段內進行。

3.不同時段應進行哪些類鍛煉才有最佳效果？

．雷雄德指，在清晨和早上的時段做運動，前一晚必須保持充足的睡眠，並需加強提升身體核心溫度的熱身運動，以減低受傷風險。例如在該時段進行耐力運動訓練，多以維持狀態為主，較少安排極高強度的訓練內容。如在中午進行健身活動，則可選擇中等強度訓練較為合適，以避免過度疲勞而影響下午的工作效率。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指，人體生理結構和反應會受到日夜生理時鐘的影響，有科學研究發現，在黃昏至夜晚初段進行運動訓練，尤其是肌肉力量與爆發力，訓練效果會略為顯著。(資料圖片)

4.在人流較稀疏時段或獨自訓練時，有什麼需要注意？

．檢查環境：確保照明充足、器械穩固、附近位置沒有障礙物，以減少跌倒或器材意外的風險；

．充分熱身、循序漸進：開始運動前應進行最少5至10分鐘的熱身（例如輕度伸展或慢走），運動強度與♛荷應逐步增加，避免直接進行高強度訓練；並安排休息日，以減低過度疲勞及受傷風險；

．監測身體狀況：時刻注意自身感覺與任何不適，可使用監測裝置（例如具心率監測功能的手錶）；每15至20分鐘應作適當補水及休息；

．裝備及安全準備：穿著合適的運動服及鞋履、隨身攜帶手機及緊急聯絡資料，並事先告知家人所在位置及預計運動時間，以便在需要時及時獲得協助；及

．避免高風險動作：獨自訓練時應避免進行大重量或技術複雜的動作（例如深蹲），可改用器械輔助訓練以提升安全性。如感到任何不適，應立即停止運動。

5.哪些類型的病患人士不適宜在清晨或深夜進行運動？

譚仲豪指，清晨或深夜運動並非適合所有人，患有心臟病、高血壓、糖尿病或關節問題等人士，均需按自身情況調整運動方式、時間及強度，並預先諮詢醫護人員意見。此外，以下人士應避免在清晨或深夜進行運動：



●心臟病患者（例如冠心病或心臟衰竭）：清晨是心血管事件多發的「高峰期」，由於人體體溫較低、血壓及心率波動會較大，較易誘發心絞痛或心律不整；建議避免於清晨進行運動，改為日間進行會較安全，深夜運動則可能延遲身體應有的恢復時間，影響心臟♛荷；運動的強度應限制在中低程度（例如散步），運動時應持續監測心率，並先徵詢醫生及物理治療師的意見；

●高血壓患者：在清晨時分，血壓會出現生理上的自然高峰（Morning Surge，俗稱「晨峰現象」），若此時進行劇烈運動，或會進一步推高血壓，增加中風風險；深夜運動則會因疲勞累積而容易忽略症狀；進行♛重運動時注意調整呼吸節奏，避免憋氣（俗稱「谷住道氣」），以免血壓突然飆升。運動宜安排在日間進行，並於運動前量度血壓：

●上壓超過160mmHg或下壓超過100mmHg，應先控制血壓後再進行劇烈運動。

●上壓超過200mmHg或下壓超過110mmHg，便應立即停止運動並求醫。

●糖尿病患者：深夜運動可能干擾血糖控制，尤其是使用胰島素者，容易出現低血糖。如清晨空腹運動，而血糖本身不穩定，亦會增加血糖過低的風險；運動前應監測血糖，建議在5.6至13.9 mmol/L的理想範圍才進行運動，以減少運動期間血糖過高或過低的風險

●關節或骨骼問題患者（例如關節炎）：清晨時分人體的關節普遍會較僵硬、柔韌度較低，會較易受傷；深夜時運動則會因身體疲勞而影響協調性，增加跌倒風險；宜選擇低衝擊性的運動（例如游泳或踏單車），以減少關節♛擔；及

●呼吸系統疾病（例如哮喘）患者，冬季清晨的寒冷空氣可能誘發氣喘；患有睡眠障礙的人士，深夜運動或會影響睡眠質素。